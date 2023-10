Rymdåldern lämnar sina spår i jordens atmosfär

By

En nyligen genomförd studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences avslöjar att rymdåldern har en inverkan på jordens atmosfär. Forskare har hittat betydande mängder metaller i aerosoler i atmosfären, troligen från det ökande antalet uppskjutningar och returer av rymdfarkoster och satelliter. Denna närvaro av metall förändrar atmosfärens kemi, vilket potentiellt påverkar ozonskiktet och klimatet.

Under ledning av Dan Murphy från National Oceanic and Atmospheric Administration upptäckte forskargruppen över 20 grundämnen i förhållande som matchar de som används i rymdskeppslegeringar. De observerade att massan av vissa metaller, såsom litium, aluminium, koppar och bly, från rymdfarkosternas återinträde vida översteg koncentrationerna av dessa metaller som finns i naturligt kosmiskt damm. Chockerande nog innehöll nästan 10 % av de stora svavelsyrapartiklarna, som hjälper till att skydda och buffra ozonskiktet, aluminium och andra metaller från rymdfarkoster.

Forskarna uppskattar att år 2030 kan upp till 50,000 XNUMX fler satelliter nå sin omloppsbana. Detta innebär att under de närmaste decennierna kan upp till hälften av stratosfäriska svavelsyrapartiklar innehålla metaller från återinträde. Effekterna av detta på atmosfären, ozonskiktet och livet på jorden är fortfarande okända.

Att studera stratosfären är utmanande, eftersom det är en region där människor inte lever. Endast de högsta flygen kommer in i denna region under en kort tidsperiod. Men som en del av NASA:s Airborne Science Program, använder forskarna forskningsplan för att samla in prover av stratosfären. Instrument är fästa på noskonen för att säkerställa att luften som provas är frisk och ostörd.

Stratosfären är ett stabilt och till synes lugnt lager av atmosfären. Det är också hemmet för ozonskiktet, en avgörande komponent för att skydda livet på jorden från skadlig ultraviolett strålning. Under de senaste decennierna har ozonskiktet varit hotat, men samordnade globala ansträngningar har gjorts för att reparera och fylla på det.

Det ökande antalet uppskjutningar och returer från rymden är ansvarig för att introducera fler metaller i stratosfären. När raketer skjuts upp och satelliter utplaceras lämnar de efter sig ett spår av metallpartiklar som har potential att påverka atmosfären på ett sätt som forskarna fortfarande försöker förstå.

Sammanfattningsvis belyser studien behovet av ytterligare forskning för att fastställa de exakta konsekvenserna av rymdåldern på jordens atmosfär. Resultaten tyder på att den ökande närvaron av metaller från rymdfarkoster och satelliter kan ha konsekvenser för klimatet, ozonskiktet och den övergripande beboeligheten på vår planet.

Källor:

– Titel: Rymdåldern lämnar sina spår i jordens atmosfär

– Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences