Förstå de glödande spåren av meteorskurar

Under meteorskurar behandlas observatörer ibland av ett sällsynt fenomen som kallas ihållande tåg, som är glödande spår som hänger kvar på himlen efter att en meteor har passerat. Forskare försöker fortfarande fastställa den exakta orsaken till ihållande tåg, men två ledande teorier har dykt upp.

En teori antyder att meteoroiders höghastighetsfärd får dem att ta bort elektroner från luftmolekyler, vilket resulterar i jonisering. Den glöd som observeras i ihållande tåg tros komma från frigörandet av energi när dessa joniserade molekyler fångar en herrelös elektron från miljön. En annan teori involverar kemiluminescens, där metaller som förångas från snabbrörliga meteoroider interagerar med ozon och syre i atmosfären, vilket skapar en lysande glöd.

Under toppen av orionidernas meteorregn, som inträffade natten mellan den 21 och 22 oktober, kunde observatörer under klar, mörk himmel se cirka 10-20 meteorer per timme. Strålningspunkten, som är meteorernas skenbara ursprung, låg i stjärnbilden Orion. Det är dock viktigt att inte fokusera enbart på denna punkt på himlen, eftersom orionidiska meteorer kan dyka upp från alla håll.

Förutom orioniderna är det också värt att hålla utkik efter meteorskurarna i södra tauriderna och norra tauriderna, som överlappar med orioniderna. Båda dessa skurar härstammar från stjärnbilden Oxen, strax väster om Orion. Medan de norra tauriderna når sin topp i mitten av november, presenterar de sydliga tauriderna ett unikt fall.

Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå mekanismerna bakom ihållande tåg och för att reda ut mysterierna med meteorregn. Observatörer uppmuntras att skanna så mycket av himlen som möjligt under meteorskurar för att maximera sina chanser att bevittna dessa fängslande himmelska händelser.

– Meteoroid: ett litet stenigt eller metalliskt föremål som kretsar runt solen

– jonisering: processen att lägga till eller ta bort elektroner från atomer eller molekyler, vilket resulterar i bildandet av joner

– Kemiluminescens: emission av ljus som ett resultat av en kemisk reaktion, utan inblandning av värme