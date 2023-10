SpaceX Falcon 9 lanserar framgångsrikt 21 Starlink-satelliter från Vandenberg Space Force Base

Tidigt i morse lyfte en SpaceX Falcon 9-raket från Vandenberg Space Force Base i Kalifornien och levererade framgångsrikt 21 Starlink-satelliter i omloppsbana. Denna lansering markerar det första av två Starlink-leveransuppdrag som planeras för dagen.

Falcon 9-raketen, som drivs av nio Merlin 1D-motorer, lyfte klockan 1:23 PDT. Efter uppskjutning från Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), gick raketen in på en sydostlig bana. Denna uppskjutning är anmärkningsvärd eftersom det är det 22:a uppdraget som SpaceX genomförde från västkusten i år, liksom den 75:e omloppsuppskjutningen 2023 för företaget.

En anmärkningsvärd aspekt av det här uppdraget är återanvändningen av förstastegsboostern. Denna speciella booster har genomfört 16 flygningar, efter att ha varit anställd tidigare i uppdrag som Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 och mer. Efter huvudbränningsfasen, som varade i cirka två och en halv minut, landade den första etappen framgångsrikt på drönarskeppet som heter "Of Course I still Love You" i Stilla havet.

Utplaceringen av de 21 V2 Mini Starlink-satelliterna är planerad att ske ungefär en timme efter uppskjutningen. Dessa satelliter är nästa generation av Starlink-rymdfarkoster, utrustade med uppgraderade antenner och större solpaneler. Jämfört med sina föregångare har V2 Mini-satelliterna kapacitet att leverera fyra gånger så mycket bandbredd. Dagens lansering är 28:e gången V2 Mini-modellen har använts sedan lanseringen tidigare i år.

Utöver denna uppskjutning kommer en annan Falcon 9-raket att lyfta senare idag från Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Det här uppdraget kommer att bära en rekordstor nyttolast på 23 V2 Mini Starlink-satelliter, det högsta antalet som ska sättas in på ett enda uppdrag.

Det är tydligt att SpaceX fortsätter att göra betydande framsteg i sin Starlink-satellitkonstellation, vilket ytterligare utökar sin globala bredbandstäckning och banar väg för förbättrad internetanslutning runt om i världen.

Definitioner:

– Falcon 9: En tvåstegs orbitalraket utvecklad och tillverkad av SpaceX för transport av satelliter och rymdfarkoster ut i rymden.

– Starlink: En satellitinternetkonstellation som byggs av SpaceX och ger global bredbandstäckning.

– Vandenberg Space Force Base: En amerikansk rymdstyrkabas belägen nordväst om Lompoc, Kalifornien.

– Orbital launch: Processen att skicka en raket eller rymdfarkost i omloppsbana runt en himlakropp.

