Vidta åtgärder: Texaner hjälper migrerande fåglar genom att släcka ljus

Varje år vandrar miljontals fåglar genom Texas och skapar en livlig flygväg. Dessa fåglar står dock inför ett stort hot när de flyger genom starkt upplysta städer. Lights Out Texas, en kampanj som lanserades av Houston Audubon 2017, syftar till att utbilda och uppmuntra texaner att stänga av icke-nödvändiga lampor under våren och höstens migrationsperioder, vilket ger säker passage för dessa fåglar.

Enligt organisationen fungerade en fågelkollision som involverade flera hundra fåglar i Galveston som katalysatorn för skapandet av Lights Out Texas. Inom en vecka dödades nästan 400 fåglar när de kolliderade med fönster efter att ha lockats till strålkastarna på en 32 våningar hög skyskrapa. Denna förödande händelse belyste det akuta behovet av att ta itu med effekterna av artificiell belysning på flyttfåglar.

För att stödja denna ansträngning samarbetar University of Oklahoma med Lights Out Texas genom att genomföra ett projekt för att studera effekterna av ljusföroreningar på fågelpopulationer. Tjugo byggnader i Fort Worth har utrustats med takljussensorer för att samla in data för en kollisionsundersökning och ljusprojekt. Resultaten från detta projekt kommer att bidra till en bättre förståelse för hur ljus påverkar fåglar och hjälpa till att utveckla strategier för att mildra detta hot.

Fort Worth har varit en viktig samarbetspartner i den här kampanjen och samarbetar med olika organisationer som Amon G. Carter Foundation, Fort Worth Audubon Society och Keep Fort Worth Beautiful. Tillsammans syftar de till att öka medvetenheten och uppmuntra invånare att delta i att släcka icke-nödvändiga lampor från 11 till 6 under fågelvandringsperioder.

Texaner kan göra en betydande inverkan på fågelskyddet genom att helt enkelt släcka lamporna. Genom att minska ljusföroreningarna kan vi skapa en säkrare miljö för dessa flyttfåglar och säkerställa deras fortsatta överlevnad.

Källor:

– Lights Out Texas

– Houston Audubon

– University of Oklahoma