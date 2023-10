En första titt på JWST-observationer avslöjar spektrala egenskaper i lågmassa stellar livscykelobjekt

By

En nyligen genomförd studie utförd med James Webb Space Telescope (JWST) har gett en första titt på de nära-infraröda spektroskopiska observationerna av sju objekt längs stjärnlivscykeln med låg massa. Observationerna, som ingår i JWST-program 1591, fokuserade på mål med utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ett vanligt inslag i astrofysiska miljöer.

De spektra som extraherades från en cirkulär öppning avslöjade en mängd olika egenskaper, inklusive 3 μm PAH-komplexet, PAH-kontinuumet och atomära och molekylära emissionslinjer från arter som väte, helium och CO. Närvaron av CO2- och H2O- isabsorption, såväl som CO-utsläpp, observerades också.

I synnerhet fokuserade studien på den ljusa positionen för en fotodissociationsregion (PDR) i M17. Forskarna identifierade en PAH-funktion centrerad vid 3.29 μm, motsvarande CH-sträckningen av molekylen. De hittade också indikationer på en möjlig alifatisk deutererad PAH-funktion centrerad vid 4.65 μm. Den aromatiska motsvarigheten till denna egenskap observerades dock inte.

Dessutom avslöjade studien ett PAH-kontinuum som steg från cirka 1 till 3.2 μm, med ett signifikant hopp i intensitet vid 3.6 μm. Gupp vid 3.8, 4.04 och 4.34 μm gav ytterligare struktur till kontinuumet. Närvaron av CO2-absorption identifierades och matchades med H2O:CO2-is vid en temperatur av 10 K.

Dessutom undersökte studien populationsdiagrammet för molekylärt väte och fann bevis för UV-pumpad gas vid temperaturer över 2200 K. Väte Pfund-serien, som representerar utsläppslinjer som härrör från övergångar mellan energinivåer, observerades i nivåerna 10 till högre än 30 .

Sammantaget ger denna preliminära analys av JWST-observationerna värdefulla insikter om de spektrala egenskaperna hos objekt i stjärnlivscykeln med låg massa. Ytterligare analys och utforskning av dessa funktioner, såväl som de andra målen, planeras för framtida uppsatser.

