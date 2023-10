JAXAs SLIM-uppdrag fångar en bild av månen från en unik utsiktspunkt

By

JAXAs SLIM-uppdrag, som syftar till att utföra en precisionslandning på månens yta, har lyckats fånga en bild av månen från en utsiktspunkt som inte kan ses från jorden. Bilden togs på ett avstånd av cirka 7,000 45 kilometer från månen, bara XNUMX minuter innan en planerad månsvängning. Denna swing-by-manöver kommer att tillåta rymdfarkosten att återinträda i månbanan med större precision på cirka tre månaders sikt.

Till skillnad från tidigare månlandare, som riktade sig mot landningsområden som sträcker sig över kvadratkilometer, kommer SLIM att landa på ett mycket mindre område som bara mäter 100 meter i diameter. Det är därför den har fått smeknamnet "Moon Sniper." Om det lyckas kommer SLIM att bli den första rymdfarkosten att demonstrera en precisionslandning på månens yta. Mållandningsplatsen är belägen på sluttningarna av en ny nedslagskrater nära den större Shioli nedslagskratern, som ligger i närheten av Nektarhavet på månens närsida.

På bilden som tagits av SLIM kan landningsplatsen ses strax under månens ekvator. Men på grund av bildkomprimering verkar månen suddig. Svängningsmanövern, där en rymdfarkost passerar ett himmelskt föremål utan betydande avböjning i bana, ägde rum den 4 oktober 2023, på avstånd från månen. Under sin närmaste inflygning befann sig SLIM på en höjd av 4,992 1.47 kilometer från månen och färdades med en hastighet av XNUMX kilometer per sekund i förhållande till månen.

Denna swing-by-manöver utfördes ungefär en vecka efter den transmånära injektionsbrännan, som drev rymdfarkosten mot månens omloppsbana. SLIMs uppdrag syftar till att revolutionera månlandningar genom att uppnå en utomordentligt exakt landning på månytan. Med sina unika möjligheter och beslutsamhet är SLIM inställd på att skriva historia när den sätter sin fot på sluttningarna av målkratern.

