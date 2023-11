Utforska Mars djup: Avslöja mysterierna under solkonjunktion

By

Om du har undrat varför det har varit en paus i nyheterna om Mars på sistone, ligger svaret i vår himmelska dans med solen. Vartannat år når jorden och Mars en punkt i sina respektive banor som kallas "Mars Solar Conjunction". Detta fenomen uppstår när Mars riktar sig på motsatt sida av solen, vilket tillfälligt hindrar vår syn på den röda planeten.

Under Mars Solar Conjunction saktar flödet av information från Mars-uppdragen tillbaka till jorden ner avsevärt. Istället för att ta emot dagliga dataströmmar måste signalerna navigera en förrädisk väg och våga sig nära solen. Solens ständiga utsläpp av joniserade gaser och partiklar genom koronan utgör en utmaning för dessa signaler. Miljön nära solen korrumperar data, påverkar rymdfarkostkommandon, programuppdateringar och all information som återkommer från Mars. För att säkerställa säkerheten och integriteten för uppdragen avstår ingenjörer från att skicka kritiska kommandon under denna period medan rymdfarkosten fortsätter sin regelbundna vetenskapliga verksamhet.

I år sträcker sig "blackout"-perioden av Mars Solar Conjunction till den 25 november, med bara ett kort avbrott när Mars är helt dold av solen. Mitt i detta lugn är NASA fortfarande vaksam genom att ta emot hälsouppdateringar från rymdfarkosten, som utvärderar deras välbefinnande. Förberedelserna för denna himmelska inriktning började långt i förväg, med uppdragsteam som noggrant skapade att-göra-listor för varje Mars-rymdfarkost i deras vård.

Även om stora instrument ombord på uppdragen är tillfälligt inaktiva, fortsätter de vetenskapliga undersökningarna. NASA:s Perseverance and Curiosity rovers har tillfälligt stationerat sig, aktivt övervakat förändringar i ytförhållanden och grävt i vädermönster. Dessutom utförs strålningsmätningar från deras stationära positioner. Ingenuity-helikoptern kan vara på grund, men den fortsätter att använda sin färgkamera för att studera de spännande rörelserna av sand i dess närhet. Rymdfarkosterna Mars Reconnaissance Orbiter, Odyssey orbiter och MAVEN bidrar genom att ta bilder på ytan, samla in atmosfäriska data och studera växelverkan mellan Mars atmosfär och solen.

När det två veckor långa moratoriet är över kommer orbitarna att återuppta sändningen av värdefull data och ingenjörer kommer att återuppta sändningen av mjukvaruuppgraderingar och kommandon. När informationsflödet återvänder, inspekterar systemingenjörer noggrant uppgifterna för eventuell korruption. Om det behövs kan skadade filer återsändas vid efterföljande dataöverföringar. Så småningom kommer instrument, inklusive kameror, att återaktiveras, vilket förebådar återupptagandet av den vanliga strömmen av råa bilder och data.

Medan vi ivrigt väntar på slutet av Mars Solar Conjunction, uppskattar vi uppdragsteamens obevekliga ansträngningar och vår rymdfarkosts motståndskraft, som ständigt avslöjar de gåtfulla mysterier som Mars skådar.

Vanliga frågor

1. Vad är Mars Solar Conjunction?

Mars Solar Conjunction är ett himmelskt tillstånd som inträffar vartannat år när Mars befinner sig på andra sidan solen från jorden. Denna inriktning stör direkt kommunikation med Mars och påverkar överföringen av data mellan Mars-uppdrag och jorden.

2. Hur påverkar Mars Solar Conjunction rymdfarkosternas verksamhet?

Under Mars Solar Conjunction går rymdfarkosten in i en "blackout"-period där de pausar sina datatunga uppgifter. Ingenjörer avstår från att skicka avgörande kommandon, och instrumenten är tillfälligt inaktiva för att säkerställa uppdragens integritet.

3. Vad händer med data som samlas in under Mars Solar Conjunction?

Data som samlas in under blackout-perioden lagras på rymdfarkosten tills det är säkert att sända tillbaka till jorden. När dataöverföringen återupptas, kontrollerar ingenjörerna noggrant efter eventuella skadade filer och sänder om det behövs.

4. Vilka aktiviteter utför Mars-uppdragen under Mars Solar Conjunction?

Under denna period fortsätter Marsuppdragen att genomföra vetenskapliga undersökningar, även om stora instrument är inaktiva. Rovers övervakar ytförhållanden, studerar vädermönster och mäter strålning. Andra rymdskepp tar bilder av Mars yta, samlar in atmosfäriska data och undersöker interaktioner med solen.