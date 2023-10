Astronomer bevittnar det första infraröda norrskenet på Uranus, som kastar ljus på bisarra magnetfält

By

En banbrytande upptäckt har gjorts av astronomer, då de observerade ett infrarött norrsken på planeten Uranus för allra första gången. Denna spännande utveckling ger värdefulla insikter i de märkliga magnetfält som finns på de avlägsna isiga jättarna i vårt solsystem.

Aurorae, allmänt känd som norr- och södersken, orsakas vanligtvis av solvindar som kolliderar med högt laddade partiklar i jordens atmosfär. Denna kollision joniserar partiklarna, får dem att avge ljus och skapar de fascinerande gröna och lila skärmarna vi ser i polarområdena.

Liknande former av norrsken har observerats på andra planeter, såsom Jupiters oroliga himmel och dess månar. 1986 gav Voyager 2-sonden den första glimten av ultravioletta norrsken på Uranus. Den här upptäckten markerar dock första gången som ett infrarött norrsken har dokumenterats på planeten.

Till skillnad från jordens atmosfär, som huvudsakligen består av kväve och syre, har Uranus en atmosfär som domineras av väte och helium. Som ett resultat sänder norrskenet på Uranus ut ljus i våglängder utanför det synliga spektrumet, såsom infrarött. Detta innebär att dessa himmelska skärmar förblir osynliga för det mänskliga ögat, utan de livfulla färgerna som ses på vår hemplanet.

Ändå kunde forskare, med hjälp av det kraftfulla Keck II-teleskopet på Hawaii, observera och analysera de specifika våglängderna för infrarött ljus som sänds ut av Uranus. De fokuserade på det infraröda ljuset som sänds ut av en laddad partikel som kallas H3+, som hjälper till att mäta partikelns temperatur och atmosfäriska densitet.

Forskarna fann att densiteten av H3+ i Uranus atmosfär ökade med svindlande 88 procent, trots minimala temperaturförändringar. De tillskriver detta till norrskensaktivitet som genererar intensifierad jonisering. Dessa fynd ger avgörande bevis för teorin om att energiska norrsken spelar en betydande roll för att värma upp gasjätteplaneter som Uranus och skjuta värme från norrskenet mot den magnetiska ekvatorn.

Dessutom har de ovanliga magnetfälten hos Uranus och dess isiga motsvarighet Neptunus länge förbryllat forskare. De magnetiska polerna på dessa planeter är konstigt nog felinriktade med deras rotationsaxlar. Eftersom norrskensaktivitet är nära knuten till en planets magnetfält, tror teamet att studier av Uranus norrsken kan hjälpa till att reda ut mysteriet bakom de felinriktade magnetfälten.

Intressant nog kan denna forskning också kasta ljus över gåtfulla processer som sker på jorden, såsom geomagnetisk omkastning, där planetens nord- och sydpoler effektivt byter plats. Att förstå effekterna av dessa fenomen är avgörande för system som är beroende av jordens magnetfält, inklusive satelliter, kommunikation och navigering.

Den banbrytande studien, ledd av Emma Thomas, doktorand vid University of Leicester School of Physics and Astronomy, utökar vår förståelse för de avlägsna isiga jättarna i vårt solsystem. Genom att reda ut mysterierna med Uranus norrsken och reda ut hemligheterna bakom dess magnetiska fält, hoppas forskare få värdefulla insikter om andra exoplaneter med liknande egenskaper, vilket kan avslöja deras lämplighet för att stödja liv.

Vanliga frågor

F: Vad är en norrsken?



A: Ett norrsken är ett naturligt fenomen som orsakas av samspelet mellan solvindar och laddade partiklar i en planets atmosfär, vilket resulterar i utsläpp av ljus.

F: Vad orsakar norr- och södersken på jorden?



S: Norr- och söderskenet orsakas av solvindar som kolliderar med laddade partiklar i jordens atmosfär, särskilt nära planetens poler.

F: Varför är norrsken på Uranus osynliga för det mänskliga ögat?



A: Aurorae på Uranus sänder ut ljus i våglängder utanför det synliga spektrumet, såsom infrarött. Eftersom det mänskliga ögat bara kan uppfatta synligt ljus, förblir dessa norrsken osynliga.

F: Hur upptäcktes det infraröda norrskenet på Uranus?



S: Forskare använde Keck II-teleskopet på Hawaii för att observera och analysera specifika våglängder av infrarött ljus som sänds ut av planeten Uranus, med fokus på ljuset som emitteras av en laddad partikel som kallas H3+.

F: Hur skulle studier av Uranus norrsken hjälpa till att förstå jordens magnetfält?



S: Uranus felinriktade magnetfält ger en möjlighet för forskare att studera effekterna av norrskensaktivitet och magnetfält. Denna forskning kan ge insikter i processer som geomagnetisk omkastning, som kan påverka jordens magnetfält och system som är beroende av det.