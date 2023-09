Indian Space Agency försöker väcka Chandrayaan-3 Lander och Rover

Ingenjörer vid den indiska rymdforskningsorganisationen (ISRO) har gjort försök att väcka månlandaren Chandrayaan-3 och rover efter en två veckor lång månnatt. ISRO meddelade på fredagen att de har försökt etablera kommunikation med Vikram lander och Pragyan rover för att fastställa deras uppvaknande tillstånd. Deras försök i måndags har dock inte gett något svar ännu.

Chandrayaan-3 successfully landed near the lunar south pole on August 23, making India the fourth country to achieve a lunar landing after the United States, Russia, and China. Following the landing, Pragyan rover explored the landing site and sent back images to Earth while Vikram conducted scientific experiments, including measuring the temperature of the lunar regolith’s top layer and analyzing the chemical composition of the lunar dust. The presence of sulfur in the lunar dust could provide insights into past volcanic activity.

Den Pragyan rover sattes i viloläge den 2 september, och Vikram-landaren följde efter två dagar senare. Även om uppdraget hade slutfört sina primära mål, hoppas ISRO att landaren och rovern har överlevt månnatten.

Chandrayaan-3 är Indiens andra försök att landa på månen. Det tidigare uppdraget, Chandrayaan-2, upplevde en krasch 2019 på grund av ett mjukvarufel. Chandrayaan-2-banan är dock fortfarande i drift och fortsätter att studera månen från månbanan.

Ansträngningarna att etablera kontakt med Vikram-landaren och Pragyan-rovern kommer att fortsätta, men chanserna att lyckas minskar för varje timme som går. ISRO är fortfarande fast besluten att utforska och låsa upp mysterierna kring månens sydpol.

