Framgångsrik återhämtning av OSIRIS-REx provreturkapsel ger spänning och lättnad

The U.S. Army’s Dugway Proving Ground was filled with anticipation and nervousness as the sample return capsule of the OSIRIS-REx mission made its descent from space to the desert floor. After nearly twenty years of planning, the recovery operation took place at one of the most remote military bases in the U.S. Four helicopters, operated by NASA and the U.S. Air Force, took off to retrieve the capsule before it entered Earth’s atmosphere.

Dante Lauretta, huvudutredare för uppdraget, beskrev blandningen av känslor som han upplevde när han åkte i en återställningshelikopter. Han kände tyngden av ansvaret och osäkerheten om huruvida kapselns fallskärmar hade öppnats som planerat. Så småningom fick han beskedet att landningen var lyckad och tårar av lättnad och glädje fyllde hans ögon.

Även om det rådde osäkerhet om utplaceringen av drogue-rännan, sattes huvudfallskärmen ut framgångsrikt. Även om bilderna var ofullständiga om rännan, blev den irrelevant på grund av den fungerande huvudfallskärmen.

Den framgångsrika landningen markerar början på ett spännande nytt kapitel inom vetenskaplig forskning. Proverna av asteroiden Bennu kommer att delas upp mellan olika vetenskapliga institutioner och rymdorganisationer för analys. Genom att studera Bennus sammansättning hoppas forskarna få insikter i vårt solsystems kemiska historia och möjligen till och med förstå hur livet uppstod på jorden.

Eftersom asteroider bildades i de tidiga stadierna av solsystemet, kan analys av proverna ge ledtrådar om förekomsten av vatten och livets byggstenar, såsom aminosyror, på jorden. Dessa prover kommer att studeras omfattande under de kommande åren, och erbjuda värdefulla insikter om vårt kosmiska grannskap.

Källa: NASA och den amerikanska arméns Dugway Proving Ground, Utah