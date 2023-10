Keeping Hope Alive: A Family's Journey Through Adversity

By

Ett Kitchener-par har hittat ett unikt sätt att förbli positiva inför utmaningar, särskilt sedan deras tvååriga dotter Raiya har kämpat mot pågående hälsoproblem sedan födseln. Efter en längre vistelse på Pediatric Intensive Care Unit (PICU) vid Hamilton Health Sciences McMaster Children's Hospital (MCH), skrevs Raiya nyligen ut och får nu vård i hemmet med hjälp av sin hängivna familj.

Raiyas resa har präglats av motståndskraft och beslutsamhet. Född för tidigt, vägde bara 1lb 4oz, stötte hon på lungproblem som resulterade i andningssvårigheter. Raiyas första besök på MCH var på neonatalintensivvårdsavdelningen, och tyvärr var hennes tvåårsdag kantad av sjukdom. Raiyas ande förblev dock orubblig.

Under sin tid på PICU fick Raiya vård av olika sjukvårdspersonal, inklusive sjuksköterskor, sjukgymnaster och barnlivsspecialister. De spelade alla en avgörande roll för att stödja Raiyas återhämtning och säkerställa hennes komfort. Dr. Melissa J. Parker, en personalläkare inom pediatrisk kritisk vård, ledde Raiyas sjukvårdsteam, hanterade hennes medicin intrikat och utarbetade en plan för att gradvis avvänja henne från ventilatorn.

Uthållighet har varit ett avgörande kännetecken för Raiyas resa. Även när hon var intuberad visade Raiya sin beslutsamhet genom att aktivt delta i olika aktiviteter. Med hjälp av sin sjukgymnast fick hon tillbaka sin styrka och rörlighet genom lek. Raiyas framsteg var tydligt när hon gick från att leka med bollar och leka degen till att så småningom gå.

I augusti genomgick Raiya en trakeostomi för att förbättra sin andning. Detta innebar att skapa en öppning i hennes hals för att sätta in ett trakeostomirör, som skulle hålla hennes luftvägar öppna och hjälpa till med andningen. Raiya fick intensiv rehabilitering under denna tid, och hennes föräldrar fick utbildning i hur de skulle ta hand om henne hemma med trakeostomi. Trakeostomi förväntas bli nödvändig under de kommande två åren.

Under hela denna utmanande resa har Raiyas familj varit en styrka. De har lyckats balansera ansvaret för att ta hand om Raiya med sitt hemliv och två andra barn. Det stöd de har fått från vårdpersonal och deras nära och kära har varit ovärderligt.

Raiyas berättelse är ett bevis på kraften i hopp och motståndskraft. Trots de hinder hon har mött fortsätter hon att gå framåt, vägledd av det orubbliga stödet från sin familj och vårdteam. Raiyas resa påminner oss om att med kärlek och beslutsamhet är allt möjligt.

FAQ

1. Vad är en trakeostomi?

En trakeostomi är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att man skapar en öppning på framsidan av halsen och för in ett rör i luftröret (luftstrupen). Detta hjälper till att hålla luftvägarna öppna och hjälper till med andningen.

2. Vad är Pediatric Intensive Care Unit (PICU)?

Pediatric Intensive Care Unit (PICU) är en specialiserad enhet på ett sjukhus som ger intensivvård och specialiserad behandling för svårt sjuka barn. Den är bemannad av ett team av högutbildad sjukvårdspersonal som har erfarenhet av att ta hand om barn med komplexa medicinska behov.

3. Hur länge var Raiya på sjukhuset?

Raiya tillbringade över fyra månader på sjukhuset, inklusive en vistelse på neonatal intensivvårdsavdelning (NICU) och två inläggningar på PICU.

4. Hur visade Raiyas familj sitt stöd den dagen hon skrevs ut?

Dagen Raiya skrevs ut från sjukhuset bar hennes familj matchande t-shirts med frasen "Jag har 99 problem, men en trach är inte ett", som ett lättsamt sätt att fira tillfället och förbli positiv.

Källor:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca