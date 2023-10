Orionid-meteorregn för att lysa upp himlen

By

Orionidernas meteorregn, som började den 2 oktober och kommer att pågå till den 7 november, kommer att nå sin topp på lördag. Även om ogynnsamma väderförhållanden i Storbritannien kan hindra sikten, kan skygazers i andra delar av världen bevittna detta astronomiska spektakel. Duschen kommer från skräp som lämnats efter av Halleys komet, en av de mest kända kometerna i historien. När kometen kretsar runt solen bryts små fragment loss och bildar ett spår av damm och is. När dessa rester kommer in i jordens atmosfär med en snabb hastighet av 41 miles per sekund, brinner de upp på grund av friktion, vilket skapar ljusstrimmor.

Denna meteorregn har en betydande plats i den årliga himmelska evenemangskalendern. Dr Minjae Kim, fysiker från University of Warwick, beskriver det som ett unikt tillfälle för dem som missade chansen att bevittna Halleys komet. Medan kometen själv bara passerar jorden vart 75-76:e år, inträffar Orionid-meteorregn årligen, vilket ger viss kompensation till dem som kan ha missat kometens uppträdande. Meteorskurar är uppkallade efter stjärnbilden de verkar härstamma från, och i fallet med Orioniderna verkar de komma från Orions riktning.

För att observera Orionidernas meteorregn kommer den bästa tiden att vara mellan midnatt och soluppgången lördagen den 21 oktober. Denna händelse kan ses från både norra och södra halvklotet, men sikten blir bättre vid klar himmel. Det rekommenderas att hitta en mörk utomhusplats med minimal ljusförorening. Meteorerna kommer att vara synliga över hela himlen, så att välja en vidöppen plats kommer att möjliggöra bättre avsökning av den himmelska visningen. Eftersom tidpunkten för meteorer som korsar himlen är oförutsägbar, kan det vara ett väntande spel. Att ta med dryck och snacks kan förhöja upplevelsen.

Om du inte kan bevittna meteorskuren på lördag kommer det fortfarande finnas möjligheter att se den i sin maximala fas fram till omkring den 28 oktober.

