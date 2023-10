Orioniderna: En spektakulär meteorregn

Orionidernas meteorregn, en av de mest kända och mest pålitliga meteorskurarna, är en syn att skåda. Om du någonsin har undrat över de där skjutande stjärnorna på natthimlen, är det viktigt att veta att de faktiskt inte är stjärnor, utan meteoroider, som är stenar som reser i rymden. Dessa meteoroider kan variera i storlek från små stenar och sand till större föremål.

När jorden rör sig genom sin bana runt solen, springer den ibland in i dessa meteoroider av en slump. Faktum är att ungefär 48 ton material från rymden träffar jorden varje dag. När dessa meteoroider kommer in i jordens atmosfär blir de meteorer. Orioniderna, med en medelhastighet på cirka 61 km/s, brinner upp på höga höjder och skapar ljusa streck på himlen som är synliga under en kort stund.

Meteorskurar som Orioniderna är inte slumpmässiga möten med meteoroider. De uppstår när jorden passerar genom tätare områden av rymdskräp som lämnats efter av kometer när de färdas runt solen. Kometer är gjorda av löst material som hålls samman av frusna gaser, och när jorden stöter på detta skräp resulterar det i en spektakulär uppvisning av meteorer som sträcker sig genom himlen.

Orioniderna, i synnerhet, är av intresse eftersom de är kopplade till Halleys komet. Halleys komet, som fullbordar en omloppsbana vart 75:e år, lämnar efter sig ett spår av lösa spillror när isen förvandlas till gas när den kommer nära solen. När jorden passerar genom detta skräp upplever vi Orionidernas meteorregn.

För att njuta av meteorskurar som Orioniderna krävs ingen speciell utrustning. Det är dock viktigt att välja rätt tid och plats. Meteorskurar är uppkallade efter konstellationer, som indikerar från vilken riktning meteorerna kommer in i vår atmosfär. För orioniderna ligger strålaren i stjärnbilden Orion, strax uppe till vänster på axeln. Den mest lovande tiden på natten för att observera orioniderna är vanligtvis den andra halvan.

Orioniderna börjar i början av oktober och slutar i början av november, med toppen den 21-22 oktober 2023. Under toppen kan du förvänta dig att se i genomsnitt 40-70 meteorer per timme. Ljusföroreningar kan hindra sikten, så det är viktigt att hitta en plats borta från starkt ljus. Att låta dina ögon anpassa sig till mörkret i 20 till 30 minuter är dessutom avgörande för att upptäcka även de svagaste meteorerna.

Meteorskådning är en underbar aktivitet som låter dig gå utanför din hektiska rutin och få kontakt med universum. Det kräver tålamod, samt en känsla av lugn och medvetenhet om din omgivning. Så ta en varm drink, hitta en bekväm plats och njut av den fantastiska uppvisningen av Orionids meteorregn.

Definitioner:

– Meteoroid: Stenar som reser i rymden.

– Meteor: En meteoroid som har kommit in i jordens atmosfär och brinner upp.

– Meteorregn: En himmelsk händelse där flera meteorer kan observeras som kommer från samma strålning.

– Komet: En smutsig snöboll gjord av löst material som hålls samman av frusna gaser.

– Strålande: Den punkt på himlen från vilken meteorerna i en meteorregn ser ut att härröra.

