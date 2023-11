Ny artikel: Två NASA-astronauter förbereder sig för historisk rymdpromenad

By

Två NASA-astronauter gör de sista förberedelserna för en banbrytande rymdpromenad utanför den internationella rymdstationen (ISS) för att utföra kritiskt underhållsarbete i låg omloppsbana om jorden. Denna milstolpe kommer att markera andra gången i historien som två kvinnor ger sig ut tillsammans från rymdstationen.

Planerad att påbörjas klockan 8:05 ET på onsdag, förväntas rymdpromenaden pågå i ungefär sex och en halv timme. Spännande nog kommer NASA att tillhandahålla livebevakning av den extravehikulära aktiviteten på olika plattformar inklusive NASAs YouTube-kanal, NASA-appen och NASA TV. Dessutom kan du ställa in via det dedikerade sändningsflödet.

Under detta viktiga uppdrag kommer NASA-astronauterna Jasmin Moghbeli och Loral O'Hara att ta sig an flera avgörande uppgifter. De kommer att börja med att ta bort en elektroniklåda från en kommunikationsantenn på rymdstationen. Vidare kommer de att ersätta en av de 12 rullbärande enheterna, som spelar en viktig roll för att rotera solpanelerna på ISS för att spåra solen när den kretsar runt jorden.

Noterbart är att denna rymdpromenad har enorm betydelse eftersom den kommer att bli den första för både Moghbeli och O'Hara. Det följer också det historiska prejudikatet som skapades 2019 när NASA-astronauterna Christina Koch och Jessica Meir gav sig ut på den första rymdpromenaden någonsin för alla kvinnor, vilket effektivt bevisade kvinnors förmåga och bidrag till rymdutforskning.

Ursprungligen planerad till den 12 oktober var rymdpromenaden försenad på grund av ett kylvätskeläckage från en reservradiator på den ryska modulen. Den senaste inspektionen avslöjade en bubbla av kvarvarande kylvätska som läckte ut under en rymdpromenad den 25 oktober, vilket fick de ryska astronauterna att återvända till stationen. Även om NASA inte har lämnat någon uppdatering om läckan, hoppas man att den inte kommer att påverka den kommande rymdpromenaden.

Genom dessa extraordinära ansträngningar fortsätter NASA att tänja på gränserna för rymdutforskning samtidigt som den säkerställer underhåll och smidig drift av ISS. Astronauternas inspirerande insatser Moghbeli och O'Hara tjänar som ett bevis på hela NASA-teamets engagemang och skicklighet.

Vanliga frågor

1. Vad är en rymdpromenad?

En rymdpromenad, även känd som en extravehikulär aktivitet (EVA), är när en astronaut lämnar sin rymdfarkost för att utföra uppgifter och reparationer utanför i rymdens vakuum.

2. Vad är den internationella rymdstationen (ISS)?

Den internationella rymdstationen (ISS) är en beboelig rymdstation i låg omloppsbana runt jorden. Det fungerar som ett forskningslaboratorium, observatorium och residens för astronauter från olika länder.

3. Hur länge kommer rymdpromenaden att pågå?

Rymdpromenaden beräknas pågå i cirka sex och en halv timme, med start klockan 8:05 ET.

4. Var kan jag se livebevakningen av rymdpromenaden?

NASA kommer att tillhandahålla livebevakning av rymdpromenaden på deras officiella YouTube-kanal, NASA-appen och NASA TV.