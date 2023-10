NASA avslöjar prov från Bennu-asteroiden under OSIRIS-REx-uppdraget

By

NASA kommer att avslöja provet som samlats in från Bennu-asteroiden under OSIRIS-REx-uppdraget. Rymdbyrån kommer att livestreama händelsen på onsdag. OSIRIS-REx-uppdraget markerade NASA:s första provhämtning någonsin från en avlägsen asteroid. Den komplexa operationen gick ut på att landa en rymdfarkost på berget, ta tag i och lagra material från den och föra dem tillbaka till jorden.

Uppdraget, som lanserades i september 2016, samlade framgångsrikt provet fyra år senare. Rymdfarkosten släppte provet i en kapsel som landade i Utahs öken som planerat. Efter att ha hållits i ett rent rum nära landningsplatsen transporterades kapseln till Johnson Space Center i Houston där den kommer att öppnas. Detta kommer att tillåta år av vetenskapliga studier att börja, vilket ger värdefulla insikter om bildandet av vårt solsystem och ursprunget till livet på jorden.

Bill Nelson, NASA-chefen, beskrev uppdraget som "att ge något extraordinärt: det största asteroidprovet som någonsin tagits emot på jorden." Han förklarade vidare att provet kommer att hjälpa forskare att undersöka planetbildning, fördjupa vår förståelse av asteroider som potentiellt kan påverka jorden och ge insikter om ursprunget och bildningen av vårt solsystem.

Forskare genomför för närvarande en första analys av Bennu-materialet. Analytiska instrument som ett svepelektronmikroskop (SEM), infraröda mätningar och röntgendiffraktion (XRD) kommer att användas för att få en bättre förståelse av provet. Dessa tester kommer att ge en grundläggande förståelse för Bennu-materialet och bana väg för ytterligare detaljerade undersökningar.

Provet från Bennu-asteroiden kommer att avslöjas under en speciell händelse klockan 11:11 ET onsdagen den XNUMX oktober. Eventet kan ses via videospelaren som är inbäddad överst på NASAs webbplats eller genom att besöka NASA TV. Missa inte denna spännande milstolpe i rymdutforskning.

