Gör dig redo för Draconid Meteor Show i helgen

Draconid-meteorskuren kommer att nå sin topp den 8 oktober, vilket gör det till en perfekt helgaktivitet för stjärnskådare. Till skillnad från många andra meteorskurar är drakoniderna synliga strax efter natten och under hela kvällstimmarna, så det finns ingen anledning att vara uppe sent. Denna regn är dock på den glesa sidan, med bara cirka 10 meteorer som sträcker sig över himlen per timme.

Draconid-meteorskuren skapas av skräp från kometen 21P/Giacobini-Zinner. Den har fått sitt namn från stjärnbilden Draco the Dragon, eftersom meteorerna verkar komma från det hållet. Dessa meteorer rör sig långsammare än de i andra regnskurar, vilket gör dem synliga i en eller två sekunder. Plus, med bara 23 % upplyst måne, blir de svaga meteorerna lättare att upptäcka när natten faller.

Medan drakoniderna vanligtvis är en mild regn, har det förekommit fall där det förvandlats till en meteorstorm, med tusentals meteorer per timme. Senast detta inträffade var 2018, och nästa möjliga utbrott kommer inte att ske förrän 2025. För att fånga meteorregnen är allt du behöver en lutande gräsmatta stol eller en bekväm plats att ligga på och en vidsträckt utsikt över himlen. Att undvika ljusföroreningar är idealiskt för bättre synlighet.

Om drakoniderna inte lever upp till dina förväntningar eller om dåligt väder blockerar din sikt, finns det flera andra meteorskurar att se fram emot i år. Orioniderna, södra tauriderna, norra tauriderna, Leoniderna, Geminiderna och Ursiderna har alla toppdatum mellan oktober och december. Dessutom finns det några mer anmärkningsvärda himmelska händelser, som den ringformade solförmörkelsen den 14 oktober och den partiella månförmörkelsen den 28 oktober. Se till att ta tag i kameran för några time-lapse-videor eller långexponeringsfotografering.

Så gör dig redo för en bländande uppvisning av meteorer i helgen, och glöm inte att hitta en mörk plats borta från stadens ljus för den bästa upplevelsen.

Definitioner:

– Meteorregn: En himmelsk händelse som inträffar när jorden passerar genom skräpspår som lämnats efter av kometer och asteroider, vilket gör att bitar av sten och is kommer in i jordens atmosfär och brinner upp, vilket skapar synliga ljusstrimmor.

– Meteorstorm: En ovanlig händelse under en meteorregn där ett exceptionellt stort antal meteorer syns per timme.

