Amatörradiooperatörer använder radiovågor för att studera hur förmörkelser påverkar atmosfären. Under rikstäckande QSO-fester arbetar amatör- eller "skinka"-radiooperatörer tillsammans för att observera och förstå effekten av förmörkelser på jonosfären. Jonosfären är ett lager av fritt flytande joner runt jorden, och förmörkelser har en känd effekt på detta lager.

Under dagen slår solens ultravioletta strålar och röntgenstrålar bort elektroner från sina positiva motsvarigheter, vilket skapar laddade partiklar i atmosfären. På natten neutraliserar dessa partiklar och återgår till sitt ursprungliga tillstånd. Men under en förmörkelse är mörkret koncentrerat till specifika områden, vilket tillfälligt neutraliserar en del av atmosfären. Detta påverkar hur radiosignaler färdas, särskilt de vid lägre frekvenser, som används för långdistanskommunikation som flygledning och militär kommunikation.

Dr. Nathaniel Frissell, biträdande professor vid University of Scranton, förklarar att vi har en allmän förståelse för hur atmosfären ser ut under olika tider på dygnet eller året, men det finns fortfarande många okända om den småskaliga och korta varaktigheten. Funktioner. Det är här skinkradion kommer in.

Under QSO-fester kommunicerar hamradiooperatörer med så många stationer som möjligt under en given tidsperiod för att upprätta det högsta antalet anslutningar. Denna höga volym och användningen av olika frekvenser hjälper forskare att identifiera platser där en förmörkelse påverkar radiokontakt. Till exempel, under den totala förmörkelsen 2017, visade radiodata ett fall i anslutningar vid en viss frekvens när helhetens väg passerade över deras mittpunkter.

Att studera hur förändringar i jonosfären påverkar olika radiofrekvenser kan förbättra kommunikationen för olika användare som räddningspersonal, fartyg till havs och flygplan som färdas över polarområden. Dessa användare förlitar sig på lägre frekvenser för viktig kommunikation.

Amatörradiooperatörer kan gå med i HamSCI-projektet för att bidra med sina data och observationer. De kan sätta upp sin egen provisoriska radiostation och kommunicera med andra operatörer under solförmörkelser för att samla in värdefull information om jonosfärens effekter på radiovågor.

Sammantaget bidrar dessa ansträngningar till att förbättra vår förståelse av jonosfären och dess inverkan på radiokommunikation, vilket möjliggör effektivare och tillförlitligare långdistanskommunikation inom olika områden.

