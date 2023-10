By

Satelliter, som Sentinel-6 Michael Freilich, observerar för närvarande ett fenomen som inträffar i Stilla havet. Vattnet nära Sydamerikas västra kust upplever en temperaturökning, vilket resulterar i att havsnivån ökar. Denna ökning av yttemperaturerna i havet har en betydande inverkan på vädermönster i Asien och Nordamerika, ett fenomen som kallas El Niño.

För att få insikter om årets El Niño undersöker forskare tidigare händelser. I uttalandet som släppts av NASA:s Jet Propulsion Laboratory, anges att Kalifornien upplevde kraftiga regn under El Niño 2015-2016, vilket ledde till höga vågor, översvämningar och lerskred.

En ny bild från NASA jämför början av El Niño 2023 med mönstren som observerades i oktober 1997 och oktober 2015, som ansågs vara extrema händelser av rymdorganisationen. Dessa tidigare händelser orsakade förändringar i globala temperaturer, vindmönster och havsnivåer.

När ytvattentemperaturen stiger försvagas ytvindarna från öst till väst. Denna förändring leder till ökad nederbörd i östra och centrala Stilla havet, medan Indonesien upplever en minskning av nederbörden. Dessutom förändrar aktiviteten i Stilla havet jetströmmen, vilket resulterar i blötare och kallare förhållanden i södra USA och torrare och varmare förhållanden i norr.

Trots att årets El Niño verkar vara relativt mild jämfört med tidigare händelser, föreslår Josh Willis, projektforskare för Sentinel-6 Michael Freilich, att det fortfarande kan ge en blöt vinter till sydvästra USA om förhållandena stämmer överens.

Sentinel-6 Michael Freilich-satelliten är en del av Copernicus Sentinel-6/Jason-CS-uppdraget, en gemensam ansträngning som involverar European Space Agency, European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA och NOAA. Den är uppkallad efter Michael Freilich, tidigare chef för NASA:s Earth Science Division.

Källor:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena, Kalifornien

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)