Rollen av joniserat urea i livets ursprung på jorden

Forskare har gjort betydande framsteg för att förstå livets ursprung på jorden genom att använda innovativa röntgenspektroskopitekniker. Genom att studera ureamolekylers jonisering och reaktion har forskare belyst hur livets byggstenar kan ha bildats under det prebiotiska skedet.

Under denna period var jordens atmosfär mindre tät, vilket gjorde att rymdstrålning med hög energi kunde jonisera molekyler. Små vattenpölar innehållande urea, en väsentlig organisk förening för nukleobasbildning, utsattes för denna intensiva strålning. Som ett resultat omvandlades urea till reaktionsprodukter som kunde ha tjänat som grunden för livet.

För att ytterligare undersöka denna process använde ett internationellt forskarlag från Tohoku University, University of Genève, ETH Zürich och University of Hamburg en banbrytande röntgenspektroskopi. Denna teknik använde en ljuskälla med hög harmonisk generering och en vätskestrålning under mikron för att undersöka kemiska reaktioner i vätskor med exceptionell tidsprecision.

Genom att studera förändringarna i ureamolekyler på femtosekundnivå (en kvadriljondels sekund) avslöjade forskarna den dynamiska process som sker efter jonisering. Joniserande strålning skadar ureabiomolekylerna, men när energin försvinner genomgår ureamolekylerna en snabb och intrikat reaktion.

Tidigare studier fokuserade på molekylära reaktioner i gasfasen, men teamet konstruerade en anordning för att generera en ultratunn vätskestråle i ett vakuum för att utöka sina undersökningar av den vattenhaltiga miljön, som är den naturliga miljön för biokemiska processer. Detta framsteg gjorde det möjligt för dem att studera hur reaktioner utvecklas i realtid.

Den här forskningen ger inte bara insikter om livets ursprung på jorden, utan den öppnar också för nya möjligheter inom det framväxande området attokemi. Genom att observera molekylära reaktioner på en aldrig tidigare skådad detaljnivå kan forskare få en djupare förståelse för kemiska processer och fördjupa vår kunskap om de grundläggande mekanismer som driver liv.

