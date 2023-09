Framstegen och etiska överväganden av genredigering i medicin

By

Genredigering, ett banbrytande område inom medicin, var det primära fokuset för Dr. Tamara Sunbuls keynotesession, med titeln "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." Dr Sunbul, medicinsk chef för Clinical Informatics vid Johns Hopkins Aramco Healthcare, betonade potentialen för genotypning och beroendet av datainsamling över tid.

Syftet med digital teknik, såsom genredigering, är att upptäcka avvikelser som kan resultera i variationer i utfall vid förskrivning av läkemedel. Dr. Sunbul förklarade att individer kan reagera olika på samma medicin, vilket betonade behovet av precisionsdiagnostik och behandlingsmetoder.

En av de viktigaste framstegen inom genredigering är CRISPR-Cas9, även känd som "genetisk sax". Denna teknik skär DNA-sekvenser exakt på specifika platser, vilket möjliggör radering eller infogning av gensekvenser som modifierar DNA-basen. Medan CRISPR till en början hittade tillämpningar inom jordbruk och bioenergi, delade Dr. Sunbul sin potential inom digital diagnostik och terapi.

Inom den digitala diagnostikens område har nya metoder som SHERLOCK och DETECTR dykt upp. Dessa metoder använder genredigering för att möjliggöra snabb upptäckt av infektionssjukdomar som COVID-19. Dessutom införlivas genredigering i läkemedelsupptäcktsprocesser av företag som Atomwise, Deep Genomics och Valo.

Dessutom spelar genredigering en avgörande roll för att utveckla cell- och genterapier för en rad tillstånd. Detta inkluderar blodsjukdomar som talassemi, sicklecellssjukdom och hemofili, såväl som tillstånd som Downs syndrom, ärftlig blindhet, cystisk fibros, Duchennes muskeldystrofi och Huntingtons sjukdom. Genom användningen av CRISPR har det blivit möjligt att omprogrammera en patients immunsystem för att inrikta sig på sin egen cancer, infektioner (som HIV, COVID-19, influensa, malaria, zika och antibiotikaresistens) och kroniska sjukdomar som hyperkolesterolemi och typ 1 diabetes.

Trots dessa anmärkningsvärda framsteg förblir etiska, juridiska och vetenskapliga överväganden väsentliga. Dr. Sunbul påpekade att felaktig genredigering kan få skadliga konsekvenser, och betonade behovet av försiktighet och precision. Dessutom har genredigering potential att påverka framtida generationer, eftersom irreversibla förändringar kan föras i arv. Därför är omfattande diskussioner om de etiska implikationerna av genredigering nödvändiga för att säkerställa en ansvarsfull tillämpning och skydda individers och samhällets välbefinnande.

Källor:

– Dr. Tamara Sunbul, medicinsk chef för klinisk informatik vid Johns Hopkins Aramco Healthcare