Klimatförändringar hotar fladdermössens extraordinära livslängder, visar studien

En nyligen publicerad studie publicerad i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences tyder på att fladdermössens anmärkningsvärda livslängd kan vara i riskzonen på grund av stigande globala temperaturer. Forskningen, utförd av forskare från University College Dublin och University of Bristol, fokuserade på vilocykeln för en grupp vilda hästskofladdermöss.

Forskarna upptäckte att fluktuationer i vädret under fladdermössens viloperiod påverkade den molekylära mekanism som är ansvarig för deras långa liv. Telomerer, som är bitar av DNA som skyddar ändarna på kromosomerna, förkortas varje gång en cell delar sig. Denna förkortningsprocess är förknippad med åldrande och åldranderelaterade sjukdomar.

Studien fann att fladdermöss som dök upp ur vinterdvalan oftare på grund av varmare förhållanden hade betydligt kortare telomerer jämfört med tidigare vintrar med kallare temperaturer. Professor Emma Teeling vid University College Dublin uttryckte oro över dessa fynd och påstod att den förutsedda ökningen av globala temperaturer kan begränsa de gynnsamma effekterna av vilda fladdermöss.

Dr. Megan Power, huvudförfattaren till studien, spårade över 200 vilda större hästskofladdermöss under tre vintrar för att undersöka effekterna av viloläge på telomerer. Forskningen visade att viloläge fungerar som en form av föryngring, där telomererna sträcker sig snarare än förkortas under viloperioden. Denna förlängning beror sannolikt på uttrycket av enzymet telomeras, vilket gör att telomert DNA kan replikera sig själv utan att orsaka skada.

Studiens resultat betonar de potentiella konsekvenserna av förändrade klimatförhållanden på fladdermössens långlivade natur. Arter med lång livslängd och långsam fortplantningshastighet, såsom fladdermöss, är särskilt sårbara för miljöförändringar. Forskarna betonar vikten av att förstå hur fladdermöss påverkas av och anpassar sig till snabba klimatförändringar.

Ytterligare undersökning behövs för att utforska rollen av telomeras i förlängningen av telomerer under viloläge. Studien belyser klimatförändringarnas inverkan på fladdermuspopulationernas ekologi och överlevnad, och betonar behovet av fortsatt forskning och bevarandeinsatser för att skydda dessa extraordinära varelser.

källa:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a skiftande klimat: insikter från vilda större hästskofladdermöss, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin