Orionid Meteor Shower 2023: ett himmelskt spektakel du inte vill missa

Den årliga meteorregnen Orionid kommer att nå sin topp den 22 oktober 2023 och levererar en himmelsk visning som du inte vill missa. Orioniderna är kända för sina ljusa och snabba meteorer och skapar en fantastisk visuell upplevelse på natthimlen.

Meteorerna i Orionid-duschen färdas med hastigheter som överstiger 148,000 66 miles per timme (XNUMX kilometer per sekund) och har potential att bli eldklot, som producerar långvariga ljusskurar. De lämnar ofta glödande "tåg" när de passerar, vilket kan dröja i flera sekunder till minuter. Även om de verkar härstamma från stjärnbilden Orion, är meteorerna faktiskt små fragment och partiklar, vanligtvis från kometer eller asteroider, som brinner upp när de kommer in i jordens atmosfär.

När det gäller orioniderna är dessa meteorer skräp som produceras av Halleys komet, en komet som passerar solen och jorden vart 75:e till 79:e år. Varje gång Halleys komet närmar sig det inre solsystemet, fäller den mellan 3 och 10 fot av sitt material.

För att njuta av den bästa tittarupplevelsen rekommenderas det att titta 45 till 90 grader bort från den strålande punkten på himlen. Detta perspektiv gör att meteorerna kan verka längre och mer spektakulära. Att titta direkt på strålningen kan få meteorerna att se kortare ut på grund av en effekt som kallas förkortning.

Orioniderna producerar vanligtvis 15 till 20 meteorer per timme vid sin topp när de observeras från platser med minimal ljusförorening. Det har dock funnits tillfällen tidigare då meteorantalet ökade till att tredubbla detta antal. I år väntas ingen intensiv aktivitet.

Den bästa tiden att titta på meteorskuren är under de omedelbara timmarna efter midnatt fram till gryningen. Orioniderna når slumpmässigt en topp under helgen 2023, vilket gör det bekvämare att vara uppe sent. Meteorregnen är synlig från både norra och södra halvklotet, med tittare på norra halvklotet vända mot sydost och de på södra halvklotet vända mot nordost.

Halleys komet, källan till Orionid-meteorerna, är en av de mest kända kometerna och dyker upp ungefär en gång vart 76:e år. Dess senaste framträdande var 1986, och den är planerad att återvända 2061. Orioniderna tjänar som en påminnelse om kometens bestående närvaro på vår himmel.

Oavsett om du är en erfaren astronom eller en nyfiken observatör, lovar Orionid-meteorregn 2023 att bli ett himmelskt spektakel som inte bör missas. Se till att hitta en plats borta från ljusa stadsljus och ta med en gräsmatta stol eller filt för att hålla dig bekväm medan du njuter av showen.

