En studie visar ökad ytissmältning på Grönland och minskad smältning i Antarktis

En nyligen genomförd studie utförd av forskare vid Utrecht University och University of California, Irvine (UCI) har avslöjat att issmältningen på Grönland har accelererat under de senaste decennierna, medan den i Antarktis har avtagit. Forskarna fokuserade på rollen av katabatiska och foehnska vindar i smältprocessen av Grönlands inlandsis. Dessa vindar, som för varm och torr luft till toppen av glaciärer, har bidragit till en mer än 10 % ökning av smältningen på Grönland under de senaste tio åren. Deras påverkan på Antarktis inlandsis har dock minskat med 32 %.

Studien använde regionala klimatmodellsimuleringar för att bedöma effekterna av dessa vindar på inlandsisar på både Grönland och Antarktis. Resultaten visade att de nedåtgående vindarna är ansvariga för en betydande mängd ytissmältning i båda regionerna. Denna ytsmälta leder till avrinning och hydrofraktur på ishyllan, vilket resulterar i ökat sötvattenflöde till haven och i slutändan bidrar till höjning av havsnivån.

Charlie Zender, medförfattare till studien och UCI-professor i jordsystemvetenskap, betonade att även om vindarnas inverkan är betydande, skiljer sig påverkan från global uppvärmning på södra och norra halvklotet. På Grönland har de värmande temperaturerna i kombination med effekterna av vindarna lett till en ökning på 34 % av den totala issmältningen. Zender tillskrev detta till påverkan av den globala uppvärmningen på den nordatlantiska oscillationen (NAO), som har orsakat ett undernormalt högt latitudtryck och fört varm luft till Grönland och Arktis.

Å andra sidan, sedan 2000, har Antarktis upplevt en minskning av den totala ytsmältan med cirka 15 %. Denna minskning beror främst på en minskning av vindgenererad smältning i nedförssluttningar orsakad av kollapsen av två ishyllor på den antarktiska halvön. Dessutom har återhämtningen av ozonhålet i den antarktiska stratosfären gett tillfällig isolering, vilket skyddar ytan från ytterligare smälta.

Det är avgörande att övervaka och modellera smältan på både Grönland och Antarktis när deras inlandsisar försämras, eftersom de för närvarande håller över 200 fot vatten ur havet. Smältningen av dessa inlandsisar har redan bidragit till en 0.75-tums höjning av den globala havsnivån sedan 1992. Medan Grönland har varit den främsta drivkraften för havsnivåhöjningen under de senaste decennierna, håller Antarktis ikapp och kommer så småningom att dominera framtida havsnivåer stiga.

