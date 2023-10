1915 introducerade Albert Einstein sin teori om allmän relativitet, som förändrade vår förståelse av universum. Istället för att betrakta rum och tid som fasta enheter, föreslog Einstein att de var dynamiska och sammanvävda med materia och ljus. Hans ekvationer förklarade hur materia kröker och förvränger rum-tiden, vilket påverkar rörelsen hos stjärnor, galaxer och ljus.

Men kan vi vara säkra på att Einsteins ekvationer alltid är giltiga? Finns det situationer där de kan kränkas, eller där ekvationerna som föreslagits av 18-talsmatematikern Leonhard Euler kan behöva modifieras? Detta är en fråga som forskare har undersökt, särskilt med tanke på de mysterier som fortfarande finns i vårt universum.

Ett av dessa mysterier är mörk materia, en typ av materia som inte kan upptäckas med nuvarande teleskop. På 1930-talet observerade Fritz Zwicky att det fanns fem gånger mer materia i universum än vad vi kunde upptäcka. Han kallade denna osynliga materia "mörk materia." Forskare har inte kunnat identifiera mörk materia partiklar eller förstå deras beteende. Kan mörk materia utsättas för andra krafter än vanlig materia och därmed utmana Eulers ekvation?

Ett annat mysterium är observationen att universums expansion accelererar, tvärtemot vad Einsteins teori förutspår. Forskare försöker fortfarande förstå orsaken till detta beteende. Finns det en annan "mörk" substans med frånstötande gravitation? Eller är Einsteins gravitationsteori inte tillämplig på mycket stora skalor? Dessa mysterier ger motivation för att testa de lagar som föreslagits av Einstein och Euler.

Forskare har studerat gravitationens beteende över stora avstånd i universum. De har identifierat en signatur för modifierad gravitation som kallas "gravitationsglidningen". Enligt General Relativity bör ljus och materia uppleva samma böjning när de färdas genom förvrängd rumtid. Genom att jämföra hur galaxer faller in i gravitationsbrunnar och hur ljuset från dessa galaxer avleds, kan forskare avgöra om det finns en gravitationsglidning.

Men om en gravitationsglidning upptäcks är det utmanande att avgöra om det beror på en modifiering av Einsteins lagar eller en modifiering av Eulers ekvation. För att skilja mellan de två måste forskare mäta effekten som kallas "gravitationell rödförskjutning", vilket kan göras med teleskop som Dark Energy Spectroscopic Instrument och Square Kilometer Array.

I en nyligen publicerad studie publicerad i Nature Astronomy drog forskarna slutsatsen att mätning av gravitationsglidningen ensam inte kan avgöra om det finns en modifiering av Einsteins lagar eller Eulers ekvation. Men genom att mäta gravitationsrödförskjutningen kan det vara möjligt att göra denna distinktion. Utmaningen ligger i det faktum att teleskop bara kan mäta den kollektiva rörelsen hos galaxer, som innehåller både normal materia och mörk materia. Att differentiera effekterna av mörk materia och modifierad gravitation blir svårt i detta scenario.

Gravitationsrödförskjutning, som enbart påverkas av tidsdistorsion, ger ett sätt att direkt undersöka gravitationspotentialen. När ljus undkommer en gravitationspotential skiftar dess färg mot rött, vilket indikerar gravitationsrödförskjutningen. Denna effekt skiljer sig från gravitationslinser, som orsakas av både rums- och tidsförvrängningar.

Sammanfattningsvis, att utforska giltigheten av Einsteins och Eulers ekvationer är en kritisk strävan att förstå vårt universums mysterier. Även om mätning av gravitationsglidningen kanske inte ger ett definitivt svar, kan mätning av gravitationsrödförskjutningen hjälpa till att skilja mellan modifieringar av Einsteins gravitation och Eulers ekvation. Ytterligare framsteg inom teleskop och observationstekniker kommer att göra det möjligt för forskare att reda ut gravitationens och universums sanna natur.

