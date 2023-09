Beteendemässig flexibilitet underlättar snabb räckviddsexpansion i storstjärtad grackles

By

Forskare från Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara och University of Rochester har upptäckt att storstjärtad grackle, en fågelart som snabbt har expanderat sin befolkning över Nordamerika, har sin framgång att tacka sin beteende. Forskarna fann att gracklarna har ökat sin habitatbredd och anpassat sig till att leva i mer urbana, torra miljöer, till skillnad från sin närmaste släkting, båtstjärtad grackle.

Studien, baserad på medborgarvetenskapliga observationer av fågelförekomster mellan 1979 och 2019, avslöjade att gracklarna inte bara flyttade in i nya livsmiljöer som matchade deras tidigare krav utan aktivt utökade deras räckvidd genom att ändra sina habitatpreferenser. Omvänt flyttade båtstjärtade gracklar bara sitt utbredningsområde något norrut som svar på klimatförändringarna.

Forskarna undersökte också beteendets roll för storstjärtad grackles förmåga att anpassa sig till nya livsmiljöer. De fann att befolkningen i utkanten av intervallet uppvisade mer flexibilitet och uthållighet jämfört med icke-kantbefolkningen. Forskarna spekulerar i att uthållighet tillåter individer att hitta lösningar på utmaningar i nya miljöer, medan variation i flexibilitet inom en population ökar chanserna till framgångsrik expansion.

Resultaten understryker vikten av flexibilitet och uthållighet för att underlätta snabba utvidgningar av räckvidd och tyder på att förståelse för hur arter som storstjärtad grackles anpassar sig till nya miljöer kan ge insikter för att hjälpa minskande arter att hantera miljöförändringar.

Källa: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)