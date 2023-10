Spooky Season brings a Cosmic Show: Blood Moon Partial Lunar Eclipse

By

I oktober, förbered dig på att bevittna ett himmelskt skådespel när solen, månen och jorden stämmer in perfekt, vilket ger oss en fascinerande Blood Moon partiell månförmörkelse. I detta kusliga fenomen kommer jorden att tyckas ta en kosmisk tugga ur månen, som påminner om en vampyr som festar på sitt byte.

Månförmörkelser inträffar när jordens och månens banor synkroniseras och placerar jorden direkt mellan solen och månen. Som ett resultat blockeras solens ljus av jorden och kastar sin skugga över månens yta. Till skillnad från en total månförmörkelse där jordens skugga helt täcker fullmånen, täcker en partiell månförmörkelse endast delvis månen, vilket skapar en illusion av ett "bett" på vår satellit.

Den magnifika uppvisningen av Blodmånen partiell månförmörkelse kommer att äga rum den 28-29 oktober och fängslande observatörer över hela Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Asien, Stilla havet och utvalda regioner i Arktis och Antarktis. För att bestämma de specifika visningstiderna på din plats, konsultera TimeandDates interaktiva förmörkelsekarta eller titta på deras livestream.

Under den partiella förmörkelsen kommer månen att passera genom jordens nästan-skugga, känd som en penumbral förmörkelse. Denna fas kommer att vara synlig i ungefär en timme på vardera sidan av den partiella förmörkelsen. Hela förmörkelsen, inklusive alla faser, förväntas pågå i cirka 4 timmar och 25 minuter, även om de mest fängslande ögonblicken bara kommer att vara i cirka 1 timme och 17 minuter. Ungefär 6 procent av månens yta kommer att vara nedsänkt i jordens skugga under denna tid.

Intressant nog förekommer förmörkelser vanligtvis i par. Efter den senaste ringformiga solförmörkelsen eller "ring of fire"-förmörkelse som observerades i Nord- och Sydamerika den 14 oktober, inkluderar de kommande kosmiska händelserna en halvmånförmörkelse den 24-25 mars 2024 och en total solförmörkelse den 8 april 2024 .

Låt oss nu ta upp namnet "Blood Moon". Även om helgens förmörkelse inte kommer att producera en sann Blood Moon, ger namnet en touch av drama till tillfället. Blodmånar hänvisar vanligtvis till månens rödaktiga utseende under en total månförmörkelse, orsakad av solens ljus som sprider sig genom jordens atmosfär. Olika kulturer betecknar dock ofta oktobers fullmåne med olika namn, såsom Hunter's Moon eller Blood Moon.

FAQ:

F: Vad är en partiell månförmörkelse?

S: Under en partiell månförmörkelse är bara en del av månen täckt av jordens skugga, vilket skapar en illusion av en "bit" ur månen.

F: Var kommer den kommande partiella månförmörkelsen Blood Moon att vara synlig?

S: Förmörkelsen kommer att vara synlig från Europa, Nordamerika, delar av Sydamerika, Australien, Afrika, Asien, Stilla havet och utvalda områden i Arktis och Antarktis.

F: Hur länge kommer förmörkelsen att pågå?

S: Hela förmörkelsen, inklusive alla faser, kommer att pågå i cirka 4 timmar och 25 minuter. De mest fängslande ögonblicken kommer dock att vara i cirka 1 timme och 17 minuter.

F: Kommer månen att se röd ut under denna förmörkelse?

S: Nej, månen kommer inte att se röd ut under denna partiella månförmörkelse. En "blodmåne" syftar specifikt på den rödaktiga nyans som observeras under en total månförmörkelse.