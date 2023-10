Simulering av långtidsmigrering av radionuklid i spruckna bergarter med hjälp av geoteknisk centrifugemodellering

Forskare från Zhejiang University har utvecklat en ny metod för att simulera transport av radionuklider eller föroreningar genom småskalig spräckt granit med hjälp av geoteknisk centrifugmodellering. Detta är särskilt viktigt för att förstå de långsiktiga transportfrågorna i stora rumsliga och långa tidsskalor. Djupt geologisk slutförvaring är en allmänt accepterad metod för att hantera radioaktivt avfall, men det finns risk för potentiella läckor eller förändringar i den geologiska miljön, vilket kan leda till migration av radionuklider till biosfären.

Traditionella fältövervakningsmetoder var otillräckliga för att hantera dessa långsiktiga transportfrågor. Forskarna har dock utnyttjat 3D-utskriftsteknikens möjligheter för att skapa en unik strukturell design för spruckna bergprover med justerbar permeabilitet. Genom att kombinera detta med en förseglad kontrollapparat kunde de genomföra både normalgravitations- och hypergravitationsexperiment för att bedöma barriärprestandan hos sprickiga stenar med låg permeabilitet.

Hypergravitationsexperimentet användes ursprungligen för att simulera transport av föroreningar i jordar, men dess effekter på sprickat berg förblev okända. Forskarna använde den 3D-printade frakturnätverksmodellen och hypergravitationsexperimentet för att fylla denna kunskapslucka. Resultaten visade att denna metod framgångsrikt kunde utvärdera den långsiktiga barriärprestandan hos sprickat berg med låg permeabilitet.

Detta genombrott har betydande konsekvenser för området för djup geologisk slutförvaring. Forskarna hoppas att deras fynd kommer att inspirera till ytterligare utforskning av potentialen för hypergravitationsexperiment och 3D-printade spricknätverk för att bedöma den långsiktiga livskraften för deponeringsmetoder. Denna forskning öppnar för nya möjligheter för att studera transport av radionuklider eller föroreningar i sprickat berg och förbättra säkerheten för djup geologisk slutförvaring av kärnavfall.

Källa: Wenjie Xu et al, "Hypergravity experiment of solute transport in spricked rock and evaluation method for long-term barriary performance," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042