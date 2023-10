De mekaniska effekterna av träning på muskeltillväxt utforskade med hjälp av en innovativ gelmatta

By

Träning är känt för att ha många fördelar för våra kroppar, inklusive att göra våra muskler starkare och mer tonade. De exakta mekanismerna bakom denna process har dock förblivit ett mysterium. Forskare vid MIT har utvecklat en unik träningsmatta gjord av hydrogel som gör att de kan studera de rent mekaniska effekterna av träning på mikroskopisk nivå.

Gelmattan, som är lika stor som en fjärdedel, innehåller små magnetiska partiklar. Genom att använda en extern magnet under mattan för att flytta dessa partiklar, kan gelén fås att vingla som en vibrerande matta, vilket simulerar de krafter som musklerna upplever under träning. Muskelceller odlas på gelen och forskarna observerar hur de reagerar på den mekaniska träning som skapas av magnetens vibrationer.

De första resultaten visar att konsekvent mekanisk träning kan få muskelfibrer att växa i en koordinerad riktning. Dessa inriktade och utövade fibrer kan dras samman. Detta tyder på att gelén kan användas för att styra tillväxten av muskelfibrer, vilket potentiellt leder till skapandet av organiserade ark av solida och funktionella muskler. Sådana muskler kan användas i mjuka robotar eller för att reparera skadade vävnader.

Dr. Ritu Raman, från MIT, hoppas att denna nya plattform kommer att kunna hjälpa till med muskelåterväxt efter skada eller för att minska effekterna av åldrande. Genom att bättre förstå hur olika mekaniska krafter, särskilt träning, påverkar muskelvävnad på cellnivå kan forskare utveckla innovativa sätt att återställa rörligheten hos personer med motoriska störningar och skapa flexibla robotar.

Gelmattan, kallad "MagMA" (Magnetic Matrix Actuation), är en icke-invasiv metod för att forma muskelfibrer och studera deras reaktion på träning. Forskarna planerar att använda denna innovativa gel för att studera andra celltyper och deras svar på mekanisk stimulering.

Denna studie introducerar ett nytt tillvägagångssätt för att uppmuntra muskelceller att anpassa och koordinera sin tillväxt med hjälp av en vinglig gelmatta. Detta har potential att främja muskelvävnadsteknik och fördjupa vår förståelse av mekaniska krafters inverkan på cellbeteende.

