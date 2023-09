Betydelsen av gas i galaxandning

Gas spelar en avgörande roll i galaxernas livscykel. Medan stjärnor och galaxer länge har varit i fokus för astronomiska observationer, är det först nyligen som forskare har kunnat se och bättre förstå gasens betydande inverkan på bildningen och utvecklingen av dessa kosmiska strukturer.

Termen "gas" hänvisar till det interstellära mediet, som kan hittas mellan galaxer, såväl som den cirkumgalaktiska gasen som nära omger en galax. Dessa termer används av astronomer för att beskriva gasens olika regioner, men det finns ingen strikt gräns mellan dem.

Astronomer har börjat reda ut det invecklade gasflödet mellan galaxer, deras cirkumgalaktiska medium och det intergalaktiska mediet. Detta flöde spelar en viktig roll för att reglera stjärnbildningen, eftersom den pågående andningen av gas är avgörande för födelsen av nya stjärnor. När detta flöde upphör, upphör också bildandet av stjärnor.

Processen för galaxandning involverar samspelet mellan stjärnor, gravitation och gasens temperatur och densitet. När universum bildades samlades gas i galaxer och födde stjärnor. När stjärnor dör driver de ut gas tillbaka till det omgivande utrymmet, som initialt är varmt och diffust. Men när gasen lämnar galaxen kyls den ner och dess densitet ökar. Detta gör att tyngdkraften kan dra gasen tillbaka in i galaxen, där den kan kollapsa och bilda nya stjärnor.

Astronomer har lyckats observera flödet av gas in i och ut ur galaxer sedan 1960-talet med hjälp av ljuset från avlägsna kvasarer. De har upptäckt att den cirkumgalaktiska gasen nära galaxer har en högre metallicitet, vilket tyder på att den är resultatet av gas som drivs ut av stjärnor. Gasen i det cirkumgalaktiska mediet fungerar också som bränslekälla för stjärnbildning i galaxer.

Storskaliga undersökningar har visat att gasen i det cirkumgalaktiska mediet är upp till 1,000 10,000 gånger tätare än gasen som finns i det intergalaktiska mediet. Temperaturen på denna gas varierar från 1 XNUMX till XNUMX miljon Kelvin, vilket gör den både varmare och kallare än den intergalaktiska gasen. Men att studera den inströmmande gasen är utmanande på grund av att signaler överlappas av de från galaxerna själva.

Orsaken till den utströmmande gasen, som är lättare att observera, är fortfarande osäker. Det kan vara ett resultat av supernovor, stjärnvindar eller till och med svarta håls feedback. Icke desto mindre, oavsett den specifika orsaken, upphör gasflödet så småningom, vilket leder till att stjärnbildningen i galaxer dämpas. När en galax väl blir vilande kommer den inte längre att bilda stjärnor och kommer att se röd ut.

Även om det fortfarande finns mycket att lära om galaktisk andning, ger simuleringar astronomer användbara insikter. FIRE-simuleringen modellerar till exempel bildandet och utvecklingen av galaxer under miljarder år, vilket gör det möjligt för forskare att visualisera gasflödet in och ut ur dessa kosmiska strukturer.

Sammanfattningsvis är gas en viktig komponent i processen för galaxandning. Att förstå gasens roll i stjärnbildningen och galaxernas livscykel är avgörande för att förstå ursprunget till stjärnor, planeter och till och med livet självt.

Källor:

– Tumlinson, J. et al. "The Circumgalactic Medium of Milky Way Mass Galaxies" (2017)