The Future of Space Exploration: A Conversation with NASA:s Eric Ianson

I en kommande föreläsning med titeln "Planeter och asteroider och månar... oh my!", Eric Ianson, biträdande direktör för Planetary Science Division vid NASA:s högkvarter, kommer att diskutera NASA:s senaste och mest spännande ansträngningar inom rymdutforskning. Detta inkluderar insamling av prover från Mars yta, en demonstration av planetariskt försvar genom att avsiktligt krascha en rymdfarkost i en asteroid, och utforskningen av Jupiters måne Europa och dess istäckta hav.

De milstolpar som unga människor kan förvänta sig att bevittna under sin livstid inom området rymdutforskning är svåra att förutsäga, eftersom tekniken snabbt utvecklas och intressen förändras. Det finns dock vissa trender som kan identifieras. Människors återkomst till månen och den slutliga landningen av astronauter på Mars är i horisonten. Robotuppdrag till olika planeter, månar och små kroppar i solsystemet kommer att fortsätta, med fokus på destinationer som Jupiters måne Europa, Saturnus måne Titan och Uranus. Det kommer också att ske framsteg när det gäller att identifiera beboeliga världar utanför vårt solsystem.

NASA:s roll för att uppnå nästa stora rymdgenombrott är avgörande, även när privata företag som SpaceX spelar en allt viktigare roll i rymdresor. Medan privata företag har en affärsmotivation, finansieras NASA för att uppnå specifika vetenskaps-, utforsknings- eller teknikmål. Samarbeten med industrin är vanligt, men det finns tillfällen där NASA utvecklar specialiserade instrument eller rymdfarkoster internt, som Mars-rovers och Europa Clipper.

Att Indiens rymdprogram landade på månens sydpol nyligen är berömvärt. NASA värdesätter internationellt samarbete och inser vikten av att dela uppdragsdata till förmån för vetenskapliga upptäckter. De uppmuntrar sina internationella kollegor att göra detsamma, och främjar fredlig utforskning av rymden.

När Eric Ianson tillfrågades om sin favoritfilm eller TV-program om rymd- eller rymdutforskning, nämnde Eric Ianson flera favoriter, inklusive "Apollo 13", "The Martian" och "The Empire Strikes Back". Men han valde till slut "The Right Stuff" som sitt bästa val. Filmen skildrar historien om de ursprungliga Mercury Seven-astronauterna och fångar fantasin och utmaningarna med rymdresor under en tid då den övergick från science fiction till verklighet.

Eric Iansons Wilder Penfield-föreläsning är planerad till den 13 november kl. 4 i The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Definition:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, USA:s civila rymdorganisation som ansvarar för landets rymdutforskning och forskning.

Mars Exploration Program – Ett NASA-program fokuserat på utforskningen av Mars, inklusive studiet av planetens klimat, geologi och potential för att stödja liv.

Radioisotope Power Systems Program – Ett NASA-program som utvecklar och upprätthåller användningen av radioisotopkraftsystem, som tillhandahåller elektricitet för djupa rymduppdrag med hjälp av värmen som genereras från sönderfallet av radioaktiva isotoper.

Planetariskt försvar – Studien och utvecklingen av metoder för att skydda jorden från potentiella nedslagshändelser från asteroider eller kometer.

Europa – En av Jupiters månar som tros ha ett underjordiskt hav av flytande vatten under sin isiga skorpa.

Kommersiella månnyttolasttjänster – Ett program som syftar till att leverera vetenskaps- och teknikuppdrag till månen genom partnerskap med kommersiella företag.

Perseverance Rover – Ett NASA-uppdrag till Mars som syftar till att utforska planetens beboelighet, söka tecken på forntida liv och samla in prover för potentiell återkomst till jorden.

James Webb Space Telescope – Ett kommande rymdteleskop som ska lanseras 2021, designat för att vara det kraftfullaste rymdteleskopet som någonsin byggts.

Artemis Program - Ett NASA-program som syftar till att landa "den första kvinnan och nästa man" på månen 2024.

Källa: Inga webbadresser har angetts.