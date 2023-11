Discovering Jorgie: The Unveiling of a New Species of Mosasaur

I ett avlägset område nära Walhalla, North Dakota, har en tillfällig upptäckt av volontären Deborah Shepherd lett till avtäckningen av en anmärkningsvärd ny art av mosasaurier. Inledningsvis misstas det för en enkel bit av ben, och Shepherds skarpa öga kände igen fossilets betydelse och rapporterade det till North Dakota Department of Mineral Resources. Detta banbrytande fynd, som nyligen publicerades i Bulletin of the American Museum of Natural History, har inte bara avslöjat en ny art av mosasaurier utan också ett helt nytt släkte.

Namngiven Jǫrmungandr walhallaensis, kärleksfullt känd som "Jorgie" av medförfattaren Clint Boyd, denna mosasaur spårar sitt ursprung tillbaka till den sena kritas hav. Jorgie, ett enormt marint rovdjur, mötte sannolikt sin död vid en annan mosasaurs käkar, vilket framgår av bitmärkena på dess bevarade ben.

Mosasaurier, med sin formidabla storlek och köttätande natur, var dominerande varelser under den sena kritaperioden. Dessa vattenlevande reptiler, som är upp till 15 meter långa, ger en fascinerande inblick i de antika haven. Medan Jorgies kvarlevor inkluderar en nästan komplett skalle, revben och kotor, är det som skiljer den bevarandet av inre skallben som formade dess mun – en sällsynthet bland mosasaurier.

Undersökningen av Jorgies bettmärken ger spännande insikter i dess sista ögonblick. De svåra skadorna tyder på en våldsam kamp och ett potentiellt ohyggligt slut. Anmärkningsvärt nog tyder vissa bitmärken på att Jorgies kropp styckas, med rovdjuret som eventuellt slukar den nedre delen. Denna avslöjande kan förklara varför bara en begränsad del av Jorgies kropp har återfunnits.

Det som är särskilt slående är den anspråkslösa platsen där Jorgie hittades. Den offentliga fossilgrävningsplatsen, som ligger nära en grusväg i en delstatspark i North Dakota, kan tyckas trist jämfört med de gamla och förrädiska haven som var värd för dessa fascinerande varelser. De mjuka stenarna och den kollapsande terrängen på utgrävningsplatsen har dock bidragit till exponeringen och bevarandet av dessa värdefulla fossiler.

Den mödosamma resan från fossil upptäckt till att identifiera en ny art involverar noggrann anatomianalys. Huvudförfattaren Amelia Zietlow betonar att förståelsen av djurets anatomi spelar en avgörande roll i taxonomi och artklassificering. Även om djurets existenskronologi och miljöfaktorer är viktiga, är det avgörande att bestämma dess anatomi för att namnge och kategorisera en ny art.

När forskare fortsätter att avslöja hemligheterna inom dessa forntida marina reptiler, ger upptäckten av Jorgie en värdefull möjlighet att ytterligare studera mosasaurernas evolution och beteende. Med varje nytt fynd utökas vår kunskap om den förhistoriska världen och kastar ljus över de underverk som en gång strövade omkring i våra hav för miljoner år sedan.

FAQ:

F: Vad är en mosasaurie?

S: Mosasaurier var enorma marina reptiler som levde under den sena kritaperioden. De var köttätande och kunde bli upp till 15 meter långa.

F: Hur fick Jorgie, den nya mosasaurien, sitt namn?

S: Medförfattaren Clint Boyd föreslog namnet Jorgie, förkortning för Jǫrmungandr walhallaensis. Namnet Jǫrmungandr kommer från nordisk mytologi, och syftar på en havsorm som omger världen genom att knäppa svansen i munnen. Walhallaensis inspirerades av Walhalla, staden nära fossilplatsen.

F: Vad gör Jorgie unik jämfört med andra mosasaurier?

S: Jorgies fossil inkluderar inte bara en nästan komplett skalle och kotor utan också sällsynt bevarande av benen inuti skallen som formade dess mun.

F: Hur nådde Jorgie sitt slut?

S: Bitmärken på Jorgies bevarade ben indikerar en våldsam kamp, ​​som potentiellt kan resultera i styckning av en annan mosasaur. Frånvaron av bitmärken på skallen tyder på att rovdjuret konsumerade den nedre delen av sin kropp.

F: Var upptäcktes Jorgie?

S: Jorgie hittades på en offentlig fossilgrävningsplats nära en grusväg i en delstatspark i North Dakota nära Walhalla.

F: Varför är den offentliga fossilgrävningsplatsen viktig?

S: Platsens mjuka stenar och instabila terräng bidrar till exponeringen och bevarandet av fossiler som annars skulle gå förlorade på grund av kollapsande stenar. Det ger en möjlighet för frivilliga och forskare att upptäcka och studera fossiler.