Vindarnas roll i smältande inlandsisar på Grönland och Antarktis

Forskare vid University of California, Irvine och Utrecht University har funnit att ytisen på Grönland har smält i ökande takt under de senaste decennierna, medan trenden i Antarktis har gått i motsatt riktning. För en studie publicerad i American Geophysical Unions tidskrift Geophysical Research Letters fokuserade forskarna på rollen av Foehn och katabatiska vindar, vindbyar i nedförsbackar som bringar varm, torr luft i kontakt med glaciärer. De upptäckte att avsmältningen av Grönlands inlandsis relaterad till dessa vindar har ökat med mer än 10 % under de senaste 20 åren, medan vindarnas inverkan på Antarktis inlandsis har minskat med 32 %.

Forskningen visade att nedåtgående vindar är ansvariga för en betydande mängd ytissmältning i båda regionerna. Ytsmältning av is orsakar avrinning och hydrofraktur på ishyllan, vilket ökar sötvattenflödet till haven och bidrar till stigande havsnivåer. Men den globala uppvärmningens beteende på norra och södra halvklotet har lett till kontrasterande resultat på Grönland och Antarktis.

På Grönland förvärras den vinddrivna ytsmältan av öns uppvärmning, med enbart solljus som är tillräckligt för att smälta isen. Kombinationen av den 10-procentiga ökningen av vinddriven smälta och varmare ytluftstemperaturer har resulterat i en 34-procentig ökning av den totala issmältningen. Författarna tillskriver detta resultat, delvis, till påverkan av global uppvärmning på den nordatlantiska oscillationen, som har fört varm luft till Grönland och andra arktiska områden.

Omvänt har den totala antarktiska ytsmältan minskat med cirka 15 % sedan 2000. Minskningen beror dock till stor del på en 32 % minskning av den nedförslänta vindgenererade smältan på den antarktiska halvön, där två känsliga ishyllor redan har kollapsat. Den fortsatta återhämtningen av det antarktiska stratosfäriska ozonhålet, upptäckt på 1980-talet, hjälper tillfälligt till att isolera ytan från ytterligare smälta.

Forskarna betonar vikten av att övervaka och modellera issmältningen på både Grönland och Antarktis, samt att studera förhållandet mellan vind och is i klimatförändringssammanhang. De hoppas att denna forskning ska bidra till att stärka de jordsystemmodeller som används inom klimatvetenskapen.

Denna studie genomfördes av forskare från University of California, Irvine och Utrecht University, med ekonomiskt stöd från US Department of Energy, National Science Foundation och den nederländska organisationen för vetenskaplig forskning.

Källor: University of California, Irvine och Utrecht University