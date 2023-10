Dr. Paul A. Vanden Bout tilldelades 2023 års Karl G. Jansky Lectureship

Dr. Paul A. Vanden Bout, senior vetenskapsman, emeritus vid National Radio Astronomy Observatory (NRAO), har belönats med 2023 års Karl G. Jansky Lectureship. Denna prestigefyllda utmärkelse, instiftad av Associated Universities, Inc. (AUI), uppmärksammar personer som har gjort enastående insatser inom radioastronomiområdet.

Dr. Vanden Bouts karriär inom radioastronomi började efter att ha tagit sin doktorsexamen. från University of California, Berkeley. Han spelade en viktig roll i utvecklingen av millimetervåglängdsastronomi vid McDonald Observatory. Från 1985 till 2002 var han direktör för NRAO och övervakade flera anmärkningsvärda projekt inklusive färdigställandet av Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (nu Jansky Very Large Array) och initieringen av Atacama. Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

ALMA är ett banbrytande astronomiskt projekt som består av 66 radioteleskop placerade i den chilenska öknen. Dr. Vanden Bout var interimsdirektör för ALMA 2002-2003. Han hade också rollen som tillfällig chef för det nordamerikanska ALMA Science Center 2004-2005. Trots finansieringsutmaningar och osäkra situationer spelade Dr. Vanden Bout en avgörande roll för att säkerställa framgången för ALMA-projektet.

Utöver sina ledarroller har Dr. Vanden Bout skrivit nästan 100 forskningsartiklar och varit medförfattare till boken "The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project", publicerad av Cambridge University Press 2023.

Dr. Vanden Bout kommer att hålla sin Jansky-föreläsning, med titeln "Millimeter Astronomy at NRAO – Some Personal Remembrances", på olika platser. Föreläsningen kommer att hållas i Charlottesville, VA den 8 november, på Green Bank Observatory i Green Bank, WV den 9 november, och i Socorro, NM den 17 november.

Sedan starten 1966 har Jansky Lectureship erkänt flera framstående figurer inom radioastronomiområdet. Tidigare mottagare inkluderar Nobelpristagare som Drs. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor och Reinhard Genzel. Anmärkningsvärda mottagare inkluderar också Jocelyn Bell-Burnell, upptäckaren av den första pulsaren, och Vera Rubin, upptäckaren av mörk materia i galaxer.

National Radio Astronomy Observatory och Green Bank Observatory är båda anläggningar för National Science Foundation, som drivs av Associated Universities, Inc.

