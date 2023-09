Extrem hetta kan leda till utrotning av däggdjur inom 250 miljoner år, visar studien

A recent study suggests that extreme heat caused by the merging of Earth’s continents into one supercontinent could lead to the extinction of all mammals, including humans, in 250 million years. The study utilized supercomputer climate models to predict the future effects of tectonic movements and increased carbon dioxide (CO2) emissions on the planet.

När kontinenterna smälter samman släpper vulkanutbrott ut stora mängder CO2 i atmosfären, vilket gör att planeten värms upp avsevärt. Denna temperaturhöjning skulle skapa en obeboelig miljö för däggdjur, eftersom de är bättre anpassade till kalla klimat och kämpar för att klara av extrem värme. Den framtida superkontinenten skulle i stort sett vara ogästvänlig, med endast 8% till 16% av dess landyta lämplig för beboelse.

Dr Alexander Farnsworth, huvudförfattaren till studien från University of Bristol, förklarade att de kombinerade effekterna av kontinentalitet, en varmare sol och ökade CO2-nivåer skulle resultera i temperaturer mellan 40C och 50C, vilket gör det omöjligt för däggdjur att hitta mat och vattenkällor. Människor, liksom andra arter, skulle inte kunna kyla sina kroppar genom svett, vilket i slutändan skulle leda till deras död.

Studien förutspår att CO2-nivåerna kan stiga från nuvarande 400 ppm till över 600 ppm när superkontinenten, kallad Pangea Ultima, bildas. Forskarna betonar vikten av att minska utsläppen av växthusgaser för att förhindra att dessa framtidsscenarier inträffar tidigare.

Studiens medförfattare, Dr. Eunice Lo, betonade vikten av att ta itu med den nuvarande klimatkrisen, eftersom extrem värme redan påverkar människors hälsa. Det är avgörande att arbeta för att uppnå nettonollutsläpp så snart som möjligt för att mildra de skadliga konsekvenserna av stigande temperaturer.

Dessutom föreslår forskarna att man bör ta hänsyn till fördelningen av kontinenter när man överväger andra planeters beboelighet. En planet inom den beboeliga zonen i ett solsystem kan fortfarande vara obeboelig om kontinenterna är koncentrerade till en superkontinent.

This study highlights the potential dire consequences of climate change and reinforces the need for immediate action to mitigate its effects. While the projected timeframe is millions of years into the future, the current impact of rising temperatures should not be ignored.

Källor:

– Studie ledd av Dr Alexander Farnsworth och Dr Eunice Lo från University of Bristol, publicerad i Nature Geoscience