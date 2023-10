Utforska innovationsförmedlarnas roll i att forma framtiden för AI-aktiverad ingenjörsbiologi

Forskare från Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) vid AMBS har nyligen genomfört en studie med titeln "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", som undersöker den viktiga rollen innovationsförmedlare för att påverka innovativa ekosystem.

Studien fokuserar på det framväxande området AI-aktiverad ingenjörsbiologi (AI-EB) och dess konsekvenser i den digitala tidsåldern. Denna fusion av teknologier väcker inte bara vetenskapliga frågor utan också etiska, sociala och ekonomiska problem. För att ta itu med dessa komplexa frågor, samarbetade forskarna med olika intressenter som är djupt involverade i AI-EB-innovationsområdet.

Kärnan i denna studie är utredningen om hur innovationsförmedlare, nyckelaktörer i innovationsekosystemet, beaktar samhälleliga och miljömässiga mål vid sidan av ekonomiska mål. Även om riktlinjer för ansvarsfull innovation uppmuntrar denna balans, visar resultaten att innovationsförmedlare inom teknikbiologi tenderar att prioritera traditionella uppskalnings- och kommersialiseringsmetoder.

Forskningen förväntas ha en betydande inverkan på utvecklingen av innovationsförmedlare och förvaltningen av forskning inom AI-EB-domänen. Författarna hävdar att ett holistiskt tillvägagångssätt som beaktar både de samhälleliga och miljömässiga konsekvenserna av AI-EB, förutom kommersialisering, är avgörande för att fullt ut utnyttja potentialen hos denna framväxande teknologi.

Denna studie belyser betydelsen av innovationsförmedlare för att forma framtiden för AI-aktiverad ingenjörsbiologi. Den belyser behovet av ett samvetsgrant tillvägagångssätt som balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn för att maximera fördelarna med denna transformativa teknologi.

Källa: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologys, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)