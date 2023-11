The Diverse Evolution of Bat Teeth and Jaws: Unraveling the Mysteries

En ny studie har belyst den anmärkningsvärda evolutionära historien om fladdermuständer och käkar. Noctilionoid fladdermöss, som omfattar över 200 arter som främst finns i de amerikanska tropikerna, uppvisar ett brett utbud av käkstrukturer som har anpassat sig till olika dieter. Denna forskning belyser de fascinerande förändringarna i tandantal, storlek, form och placering bland dessa fladdermöss.

Forskare har upptäckt att fladdermöss med kortare nosar tenderar att ha färre tänder på grund av rumsliga begränsningar. Å andra sidan kan fladdermöss med långsträckta käkar rymma fler tänder, vilket påminner om moderkakedjurens förfäder. Dessa fynd ger insikter i hur däggdjursansikten har utvecklats, särskilt utvecklingen av käkar och tänder.

Forskarna som är involverade i studien påpekar att fladdermöss har alla fyra typer av tänder som människor har - framtänder, hörntänder, premolarer och molarer. Vad som verkligen är anmärkningsvärt är att noctilionoidfladdermöss har upplevt en snabb diversifiering av dieter på relativt kort tid på 25 miljoner år. Idag uppvisar olika arter inom denna grupp olika dieter, allt från insekter, frukt och nektar till fisk och till och med blod.

Alexa Sadier, huvudförfattaren till studien, betonar den spännande mångfalden som ses hos dessa fladdermusarter. Vissa har korta ansikten och kraftfulla käkar, vilket gör att de lätt kan bita igenom tuffa fruktskal, medan andra har långa nosar som är specialiserade på att smutta på nektar från blommor. Den snabba utvecklingen av sådan mångfald i deras käkar och tänder väcker frågor om de underliggande mekanismerna som drev dessa förändringar.

För att undersöka dessa mysterier använde forskargruppen avancerade tekniker som CT-skanningar för att undersöka käkarna, premolarerna och molarerna hos över 100 arter av noctilionoid fladdermus. Deras resultat avslöjade förekomsten av "utvecklingsregler" som bestämmer arrangemanget av tänder baserat på fladdermusens diet. Fladdermöss med längre eller mellanliggande käkar har vanligtvis tre premolarer och tre molarer på varje sida, medan de med kortare käkar, ofta fruktätare, tenderar att tappa antingen mitten premolar, bakre molar eller båda.

Det begränsade utrymmet hos kortkäkade fladdermöss förklarar förekomsten av bredare främre molarer. På grund av bristen på utrymme växer de första tänderna som kommer fram hos dessa fladdermöss sig större, eftersom utrymmet för efterföljande tänder är otillräckligt. Dessa fynd utmanar antaganden om tandutveckling och belyser regleringen av tandtillväxt, form och storlek hos däggdjur.

Denna studie har bredare implikationer för att förstå tandutveckling hos däggdjur. Tidigare forskning om tandutveckling har i första hand fokuserat på möss med högspecialiserade framtänder och molarer. Det är fortfarande oklart om samma genetiska och utvecklingsmekanismer kontrollerar tandtillväxt hos däggdjur som fladdermöss och människor, som har mer "förfäders" tanduppsättningar.

Framöver planerar forskarna att utöka sin studie till att omfatta undersökning av noctilionoida framtänder och hörntänder. Genom att gräva djupare i de genetiska och utvecklingsmekanismer som formar tandutvecklingen hos dessa fladdermöss, kan ytterligare insikter i de evolutionära hemligheterna som är gömda inom dessa arter avslöjas.

