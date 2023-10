Överträffar människor robotar i lagarbete? Ny studie visar vikten av samarbete

En banbrytande studie utförd av Ph.D. studenter från University of Newcastle har belyst dynamiken mellan människor och robotar i teambaserade uppgifter. Studien fokuserade på att jämföra prestandan för lag som består av både mänskliga och AI-spelare mot lag som endast består av mänskliga spelare. Denna forskning syftade till att bedöma lagarbetsförmågan hos människor och robotar i en datorbaserad utmaning som liknar det populära arkadspelet Pong.

Resultaten av studien avslöjade att mänskliga lag överträffade lag med en robotspelare. Det observerades att mänskliga spelare uppvisade överlägsen intuition, vilket gjorde det möjligt för dem att förstå sin partners handlingar och göra justeringar för att förbättra lagets prestation. Omvänt verkade lag med en robotspelare sakna denna konkurrensfördel, vilket betonade vikten av mänsklig intuition och anpassningsförmåga i samarbetsmiljöer.

Det som är särskilt spännande är att studien också undersökte om lag presterade bättre när de samarbetade eller tävlade mot varandra. Överraskande nog visade det sig att lag som samarbetade överträffade lag som är engagerade i konkurrenskraftigt spel. Detta fynd utmanar den vanliga uppfattningen att konkurrens förbättrar prestanda och belyser de betydande fördelarna med samarbete och synergi för att uppnå framgångsrika teamresultat.

Forskningen utförd av Ph.D. studenterna Laiton Hedley och Murray Bennett från Newcastle Cognition Lab vid School of Psychological Sciences vid University of Newcastle bidrar till området kognitiv psykologi. Med fokus på att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar, undersöker kognitiv psykologi processer som att tänka, minnas och lära.

Den här banbrytande studien, publicerad i tidskriften Topics in Cognitive Science, ger värdefulla insikter om människors och robotars lagarbete. Genom att betona vikten av samarbete framför konkurrens uppmuntrar forskningen utforskandet av nya metoder för att förbättra teamprestanda och optimera interaktioner mellan människa och AI.

källa:

Murray S. Bennett et al, Human Performance in Competitive and Collaborative Human–Machine Teams, Topics in Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Källa: Newcastle University