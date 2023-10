Astronomer studerar Galaxy Cluster G113 med XMM-Newton och LOFAR

Ett team av europeiska astronomer har använt XMM-Newton-satelliten och Low-Frequency Array (LOFAR) för att undersöka en galaxhop känd som PSZ2G113.91-37.01, eller G113 för kort. Resultaten av denna studie, publicerad på arXiv, ger nya insikter om egenskaperna och naturen hos detta kluster.

Galaxhopar är massiva strukturer som består av tusentals galaxer som är sammanbundna av gravitationen. De bildas genom ackumulering av massa och sammanslagning av mindre understrukturer. På grund av sin storlek och sammansättning ger de utmärkta möjligheter att studera galaxens evolution och kosmologi.

G113 upptäcktes 1999 och ligger vid en rödförskjutning på 0.371. Den har en massa på cirka 758 biljoner solmassor och en radie på cirka 4 miljoner ljusår. Klustret är känt för att ha en radiohalo och två radioreliker. Den har dock inte observerats av någon större röntgensatellit.

Ett team av astronomer ledda av Maria Giulia Campitiello från universitetet i Bologna i Italien hade som mål att ändra på detta. De använde XMM-Newton för att observera G113 som en del av Cluster HEritage-projektet med XMM-Newton: Mass Assembly and Thermodynamics at the Endpoint of structure formation (CHEX-MATE). Deras studie kompletterades med bilder från LOFAR Two-meter Sky Survey-Data release 2 (LoTSS-DR2).

Observationerna avslöjade att G113 genomgår en sammanslagning längs sin nord-sydliga axel. Närvaron av en radiohalo och två radioreliker bekräftades, med relikerna vinkelräta mot fusionsaxeln - en belägen i den norra regionen och en i den södra regionen.

Röntgendataanalysen visade en diskontinuitet i ytljusstyrkan i den norra regionen, som klassificerades som en kallfront. Temperaturkartan avslöjade också närvaron av en annan kall region i den södra delen av klustret.

Studien fann att radiohaloregionen har ett genomsnittligt spektralindexvärde på cirka -1.15, med en standardavvikelse på 0.23. Spektralprofilen i den norra fronten av den norra reliken verkade tillplattad, vilket potentiellt indikerar partiklar som accelererats av en utåtgående chock.

Dessutom avslöjade en punkt-till-punkt-analys av röntgen- och radioemissioner i halo- och relikregionerna en stark korrelation för haloen och en anti-korrelation för reliken, i överensstämmelse med tidigare studier.

Sammanfattningsvis föreslår författarna av studien att ytterligare observationer behövs för att förstå de fysiska processer som bidrar till dessa korrelationer och anti-korrelationer.

Källor:

- arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03645)

- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)