The CubeSats' Journey: Novel Method Tested for Landing on Asteroid

Om ett år kommer Europeiska rymdorganisationen (ESA) att lansera Hera-uppdraget, som kommer att bli den andra mänskliga rymdfarkosten att utforska asteroiden Didymos. Medan NASA:s DART-uppdrag tidigare kraschade in i Didymos månfärgade Dimorphos, siktar Hera på att undersöka nedslagskratern som lämnats efter och belysa planetariskt försvar mot asteroider.

Som en del av ESA:s Planetary Defense-program är Heras primära uppdrag att studera effekterna av DART-uppdraget på Dimorphos och Didymos, och hjälpa forskare att lära sig mer om att förhindra potentiella asteroidhot mot jorden. Dessutom fungerar Hera som ett teknikdemonstrationsuppdrag, och introducerar en unik landningsmetod som kallas Robust Ballistic Landings.

Att landa på en snurrande asteroid med minimal gravitation innebär flera utmaningar. CubeSats, Milani och Juventus, som väger cirka 12 kg vardera, kommer att följa med Hera och använda deras instrument för att förbättra studiet av den binära asteroiden. Dessa instrument inkluderar en spektrometer, en termogravimeter för att detektera flyktiga ämnen och organiska ämnen, en radar för att sondera Dimorphos inre struktur och en gravimeter. Kameror och radioutrustning kommer också att hjälpa till i undersökningsprocessen, som förväntas pågå i cirka sex månader.

Vid slutet av sitt uppdrag är Milani och Juventus planerade att försöka landa på Dimorphos. En färsk artikel av huvudförfattaren Iosto Fodde från University of Glasgow med titeln "Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid" presenterar en ny metod för CubeSats att uppnå en framgångsrik landning.

En robust ballistisk landning hänvisar till en icke-driven nedstigningsteknik. Genom att använda den icke-intrusiva Chebyshev-interpolationstekniken (NCI) beräknar CubeSats tillväxthastigheten för möjliga tillstånd över tiden. Detta hjälper till att begränsa anslagshastigheter och vinklar, vilket optimerar landningsbanan. Resultatet är en 20 % ökning av landningsframgången och en betydande minskning av landningsfotavtrycket jämfört med konventionella metoder.

Medan komplexa och dyra uppdrag som NASA:s OSIRIS-REx har belyst vikten av att asteroidprover återvänder till jorden, betonar författarna till artikeln att grundläggande rymdfarkoster på asteroider ger värdefulla vetenskapliga data. Dessa landningar ger insikter i asteroidernas inre struktur och materialegenskaper samtidigt som de tillåter in-situ mätningar.

Med det kommande Hera-uppdraget och CubeSats banbrytande landningsförsök är forskare och ingenjörer entusiastiska över de potentiella framstegen inom asteroidutforskning. Den förbättrade landningsframgångsgraden som erbjuds av metoden Robust Ballistic Landing öppnar dörrar för framtida uppdrag och förbättrar vår förståelse för dessa kosmiska objekt.

Vanliga frågor

1. Vad är syftet med Hera-uppdraget?

Hera-uppdraget syftar till att studera effekterna av NASA:s DART-uppdrag på asteroiden Didymos och dess månlett Dimorphos som en del av ESA:s Planetary Defense-program.

2. Vad är tekniken Robust Ballistic Landing?

Robust ballistisk landning hänvisar till en icke-driven nedstigningsmetod där CubeSats beräknar anslagshastigheter och vinklar med den icke-intrusiva Chebyshev-interpolationstekniken (NCI) för att optimera sina landningsbanor.

3. Hur kommer Milani och Juventus att bidra till Hera-uppdraget?

Milani och Juventus, CubeSats som följer med Hera, kommer att använda olika instrument för att förbättra studiet av den binära asteroiden, inklusive en spektrometer, termogravimeter, radar, gravimeter, kameror och radioutrustning.

4. Vilka är de potentiella fördelarna med asteroidlandningar på ytan?

Asteroidytlandningar ger värdefulla vetenskapliga data om asteroidernas inre struktur och materialegenskaper. Dessutom kan in-situ mätningar ge ytterligare insikter om dessa kosmiska objekt.

5. Vilka förbättringar erbjuder metoden Robust Ballistic Landing?

Jämfört med konventionella metoder ökar Robust Ballistic Landing-tekniken avsevärt landningsframgångsfrekvensen med 20 % och minskar CubeSats-fotavtrycket.