Forskare utvecklar tuffare keramik med förbättrad motståndskraft mot sprickbildning

Forskare vid University of California San Diego har gjort ett genombrott i utvecklingen av keramik genom att skapa material som är tuffare och mer motståndskraftiga mot sprickbildning. Genom att använda en kombination av metallatomer med ett högre antal valenselektroner i deras yttre skal har forskarna hittat ett sätt att öka keramernas förmåga att hantera högre nivåer av kraft och stress.

Keramik är kända för sina exceptionella egenskaper, såsom sin förmåga att motstå höga temperaturer, motstå korrosion och slitage, och bibehålla en lätt profil. Dessa egenskaper gör keramik lämplig för olika applikationer, inklusive flygkomponenter och skyddande beläggningar. Men deras sprödhet har alltid varit en stor nackdel, eftersom de är benägna att gå sönder under stress.

Forskarna fokuserade sin studie på en klass av keramik som kallas högentropiska karbider, som har oordnade atomstrukturer som består av kolatomer bundna med flera metallelement från den fjärde, femte och sjätte kolumnen i det periodiska systemet. Det upptäcktes att metaller från den femte och sjätte kolumnen, såsom titan, niob och volfram, var avgörande för att förbättra keramernas seghet på grund av deras högre antal valenselektroner.

Valenselektroner är elektroner som finns i en atoms yttersta skal som deltar i bindning med andra atomer. Genom att använda metaller med fler valenselektroner kunde forskarna förbättra keramikens motståndskraft mot sprickbildning under mekanisk belastning och stress. Keramiken uppvisade ett mer formbart beteende, liknande metaller, vilket innebär att de kunde genomgå mer deformation innan de gick sönder.

Genom beräkningssimuleringar och experimentell tillverkning och testning identifierade teamet två högentropiska karbider som visade exceptionell motståndskraft mot sprickbildning. Dessa material kunde deformeras eller sträckas när de utsätts för mekanisk belastning eller stress, snarare än att uppvisa den typiska spröda responsen hos keramik. Bindningar i materialen omorganiserades för att överbrygga öppningar i atomstorlek som bildades när materialen punkterades eller drogs isär, vilket förhindrade bildandet av sprickor.

Utmaningen nu är att skala upp produktionen av dessa tuffa keramik för kommersiella applikationer. Detta genombrott har potential att revolutionera olika industrier som förlitar sig på högpresterande keramiska material, från flyg till biomedicin. Keramikens förhöjda seghet öppnar också dörrar för extrema applikationer, såsom framkanter för hypersoniska fordon, där de kan skydda vitala komponenter och göra det möjligt för fordonen att bättre motstå överljudsflygningar.

Detta arbete stöddes av Vetenskapsrådet, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, och The Oerlikon Group.

