Ny metod utvecklad för att kontrollera elektronflödet i kvantmaterial

Forskare från Penn State har utvecklat en elektrisk metod för att kontrollera elektronflödets riktning i kvantmaterial, vilket kan leda till framsteg inom elektroniska enheter och kvantdatorer. Metoden demonstrerades i material som uppvisar den kvantanomala Hall-effekten (QAH), där flödet av elektroner längs kanten av ett material inte förlorar energi. Denna effekt uppstår i material som kallas QAH-isolatorer, som är topologiska isolatorer som leder ström endast på sina kanter. Forskarna fann att applicering av en strömpuls på QAH-isolatorn kan ändra elektronflödets riktning. Denna förmåga att kontrollera elektronflödet är avgörande för att optimera informationsöverföring och lagring i kvantteknologier.

Den tidigare metoden för att ändra elektronflödets riktning förlitade sig på en extern magnet, vilket gjorde det opraktiskt för små enheter som smartphones. Den nya elektriska metoden ger en mer bekväm och effektiv lösning. Forskarna optimerade QAH-isolatorn genom att öka densiteten hos den applicerade strömmen, vilket resulterade i mycket hög strömtäthet som ändrade magnetiseringsriktningen och riktningen för elektrontransport. Denna förändring från magnetisk till elektronisk kontroll i kvantmaterial liknar den förändring som inträffade i traditionell minneslagring, där magneter ersattes av elektroniska metoder i nyare teknologier.

Forskargruppen gav också en teoretisk tolkning av sin metodik. De är för närvarande fokuserade på att pausa elektroner på sin väg och demonstrera QAH-effekten vid högre temperaturer. Det långsiktiga målet är att replikera QAH-effekten vid mer tekniskt relevanta temperaturer. Forskningen finansierades av Army Research Office, Air Force Office of Scientific Research och National Science Foundation, med ytterligare stöd från Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science i Penn State och Gordon and Betty Moore Foundations EPiQS Initiative .

Källa: Penn State University

Definitioner:

– Quantum anomalous Hall (QAH) effekt: Ett fenomen där flödet av elektroner längs kanten av ett material inte förlorar energi.

– QAH-isolatorer: Material som uppvisar QAH-effekten, som är en typ av topologiska isolatorer som bara leder ström på sina kanter.

– Topologisk isolator: Ett material som är en isolator i sitt inre men som kan leda elektricitet på sin yta eller kanter på grund av sin unika elektroniska bandstruktur.

Källor:

– Penn State University (ingen URL tillhandahållen)