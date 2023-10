The Changing Patterns of El Niño och introduktionen av Walker Switch Mechanism

By

Under de senaste åren har El Niño blivit allt viktigare i klimatförutsägelser och hanteringen av global klimatvariation. El Niño är den varma fasen av El Niño–södra oscillationen (ENSO), som kännetecknas av uppvärmningen av havsvattnet i östra ekvatoriska Stilla havet. Omvänt representerar La Niña kyla i samma region. Dessa cykliska variationer i havsytans temperaturer har en betydande inverkan på vädermönster runt om i världen.

En nyligen genomförd studie utförd av Quaternary Research Group ledd av Christoph Spötl syftade till att förstå hur El Niño reagerar på naturliga influenser under långa perioder. Forskarna analyserade grottavlagringar kända som speleothems från sydöstra Alaska, som bevarade klimatrekord som spänner över 3,500 1970 år. Resultaten indikerar att de styrande processerna för El Niño-variabilitet har förändrats sedan XNUMX-talet, där klimatförändringar som skapats av människor nu spelar en betydande roll.

I en separat studie fokuserade teamet på att undersöka klimatförändringar i sydöstra Alaska under en mycket längre period på 13,500 XNUMX år. Speleothems fungerade som ovärderliga rekord för att undersöka orsaken till snabba, kortsiktiga klimatförändringar under istider. Överraskande nog uppvisade sydöstra Alaska ett klimatmönster som liknade det ekvatoriala Stilla havet under slutet av den senaste istiden och holocenperioden, vilket utmanade den etablerade "bipolära gungbrynmekanismen." Istället introducerade forskarna konceptet "Walker switch", utlöst av förändringar i solstrålningen. Denna mekanism leder till snabba justeringar av havsytans temperaturer i det ekvatoriala Stilla havet, vilket i slutändan påverkar klimatmönster på höga nordliga breddgrader.

Studierna indikerar att mänskliga aktiviteter nu spelar en betydande roll för att forma El Niños mönster. Klimatförändringarna kan ha passerat en vändpunkt på 1970-talet, vilket ledde till ett mer permanent El Niño-mönster. Introduktionen av "Walker switch"-konceptet ger en alternativ förklaring till historiska klimatvariationer, och belyser det komplexa samspelet mellan faktorer som formar klimatdynamiken.

Resultaten understryker behovet av pågående forskning för att fördjupa vår förståelse för klimatprocesser. Eftersom jordens klimatsystem är dynamiskt och komplext kommer fortsatta studier att vara avgörande för att förutsäga och hantera klimatvariationer på global skala.

