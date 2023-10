Fantastiska bilder av marint liv vinner priset Årets havfotograf

By

En hisnande bild av en pappersnautilus som flyter i efterdyningarna av ett vulkanutbrott har vunnit det prestigefyllda priset Ocean Photographer of the Year 2023. Fotografiet togs av Jialing Cai under ett svartvattendyk i Filippinerna. Pappersnautilus, en okänd art, hittades drivande på en bit skräp i havet efter utbrottet av vulkanen Taal.

Cai beskrev de utmanande förhållandena under dyket, med låg sikt och tät dimma. Men mitt i denna motgång fångade Cai en fridfull och förtrollande scen. Partiklarna i vattnet reflekterade fotografens ljus och skapade en magisk atmosfär. Bilden påminde om en saga som utspelar sig i en snöig natt och betonar det marina livets skönhet och motståndskraft.

Tävlingen Ocean Photographer of the Year tillkännagav sina vinnare den 14 september. På andra plats kom Andrei Savin, vars fotografi visade upp en krabba i en havsanemons graciösa tentakler. Bilden fångade det känsliga förhållandet mellan olika marina arter.

Tredjeplatsen gick till Alvaro Herrero López-Beltrán för hans spökande fotografi av en val som kämpar för att nå vattenytan. Valens flingor skadades allvarligt på grund av att de var insnärjda i en påle och fiskelina. Bilden fungerar som en skarp påminnelse om hur mänskliga aktiviteter påverkar det marina livet.

Tävlingen Ocean Photographer of the Year hålls årligen och produceras av Oceanographic Magazine i samarbete med Blancpain, Arksen och Tourism Western Australia. Det syftar till att fira havets skönhet och öka medvetenheten om de utmaningar som marina ekosystem står inför.

