Saharaöknen, känd för sina svåra förhållanden, var en gång hem för det antika Garamantian Empire. Denna civilisation blomstrade genom att komma åt dolt grundvatten. Men deras ohållbara användning av denna resurs ledde till dess utarmning och imperiets slutliga förfall. Dessa evenemang lyfter fram den avgörande betydelsen av hållbar grundvattenhantering.

Ny forskning som presenterades vid Geological Society of Americas GSA Connects 2023-möte kastar ljus över hur Garamantian Empire utnyttjade grundvattnet för att upprätthålla sitt samhälle. Miljöfaktorer, såsom förekomsten av underjordiska vattenkällor, gjorde det möjligt för dem att frodas i nästan ett millennium.

Saharaöknen förvandlades till en grönare miljö för mellan 11,000 5,000 och XNUMX XNUMX år sedan på grund av monsunregn. Detta gav ytvattenresurser som stödde civilisationer. Men när dessa regn upphörde återgick Sahara till en öken, vilket fick de flesta civilisationer att överge regionen. Garamanterna blev dock kvar. Trots att de bodde i en hypertorr öken kunde Garamantes förlita sig på en stor sandstensakvifer, potentiellt en av världens största.

Paret Garamante skaffade sig kunskap från Persien genom kamelhandelsvägar om hur man utvinner grundvatten. De använde en teknik som kallas "foggara" eller "qanat." Detta innebar att bygga en lutande tunnel in i en sluttning, precis under vattenytan. Grundvatten skulle sedan rinna genom tunneln för bevattning. Garamantes konstruerade cirka 750 km underjordiska tunnlar och tillfartsschakt under sin period med hög aktivitet.

Genom att integrera arkeologisk forskning med hydrologisk analys har forskare som Frank Schwartz fått insikter i Garamantes hydrogeologi. Trots bristen på årlig vattenpåfyllning gav den unika topografin, geologin och avrinningsförhållandena idealiska förhållanden för grundvattenutvinning med foggara-teknik. Emellertid mötte Garamantes svårigheter när grundvattennivån sjönk under deras foggara-tunnlar, vilket ledde till deras undergång.

Denna antika civilisation fungerar som en varnande berättelse för den moderna världen. Den ökande förekomsten av extrema miljöer och ohållbar grundvattenanvändning innebär betydande utmaningar. Länder som Iran upplever redan liknande problem. Dessutom visar exempel som Kaliforniens överanvändning av grundvatten behovet av hållbara förvaltningsmetoder. Att tömma grundvattenförsörjningen kan få allvarliga konsekvenser när det inte finns någon påfyllning, vilket i slutändan leder till att samhällen kollapsar.

