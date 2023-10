De djupaste kända bevisen för blekning av korallrev upptäckt i Indiska oceanen

By

En ny studie utförd av forskare från University of Plymouth har avslöjat de djupaste kända bevisen för korallblekning på ett korallrev som ligger nästan 300 fot under ytan i Indiska oceanen. Korallblekning inträffar när stressfaktorer som förändringar i temperatur, näringsämnen eller ljus får koraller att driva ut zooxanthellalgerna som lever i deras vävnad, vilket resulterar i att de blir vita. Den vanligaste orsaken till korallblekning är värmande havstemperaturer på grund av klimatförändringar.

Mesofotiska korallekosystem, som finns i djupare och kallare vatten, ansågs tidigare erbjuda en tillflyktsort för gruntvattenrev. Studien fann dock begränsad anslutning mellan dessa ekosystem och grunda koraller, vilket belyser behovet av att förstå deras känslighet för uppvärmning av hav. Blekningshändelsen i Centrala Indiska oceanen tillskrevs Indiska oceanens dipol, som orsakade en 30% ökning av havstemperaturen och skadade 80% av korallreven på djup som tros vara motståndskraftiga mot uppvärmning.

Dr. Philip Hosegood, medförfattare till studien, uttryckte förvåning över resultaten och påstod att djupare koraller ansågs vara motståndskraftiga mot havsuppvärmningen på grund av det kallare vattnet de lever i. Men denna studie visar att djupare rev också är i riskzonen från klimatförändringar.

Studien, med titeln "Mesofotisk korallblekning i samband med förändringar i termoklindjup", publicerades i tidskriften Nature Communications. Forskare från University of Plymouth har genomfört studier i centrala Indiska oceanen i över ett decennium. Under sina forskningskryssningar använder de en kombination av satellitgenererad data, in situ-övervakning och undervattensrobotar för att samla information om regionens oceanografi och biologiska mångfald.

Forskarna upptäckte bevis på korallskador under en forskningskryssning i november 2019. Fjärrstyrda undervattensfarkoster med övervakningskameror tog bilder av blekta koraller, medan grunt vattenrev inte visade några tecken på blekning. Ytterligare analys av data som samlats in under kryssningen, såväl som satellitinformation om havstemperaturer, avslöjade att blekningen orsakades av en fördjupning av termoklinen, vilket beror på att klimatförändringar förstärker naturliga cykler av variabilitet.

Studien belyser sårbarheten hos mesofotiska korallekosystem för termisk stress och betonar vikten av att övervaka den djupa havsbotten. Återhämtningen av stora delar av revet sedan blekningshändelsen visar att mesofotiska koraller har potential att återhämta sig, men väcker också oro för framtida blekningshändelsers inverkan på koralldödlighet och förlust av biologisk mångfald.

Forskarna drog slutsatsen att det är avgörande att utöka vår förståelse av klimatförändringarnas effekter på djupvattenskoraller, eftersom dessa ekosystem fortfarande är understuderade. Det kombinerade inflytandet från El Niño och Dipolen i Indiska oceanen förvärrar effekterna som känns i regionen, vilket betonar behovet av ytterligare forskning och bevarandeinsatser för att skydda dessa kritiska livsmiljöer.

