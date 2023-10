Den intrikata dansen mellan nerv- och immunsystem: insikter från neuro-immunaxeln

By

Trots att de är distinkta enheter har nerv- och immunsystemet ett intrikat beroende av varandra. Denna invecklade dans mellan de två systemen, känd som den neuroimmuna axeln, spelar en avgörande roll i orkestreringen av olika fysiologiska processer i hjärnan, huden och mag-tarmkanalen. Kommunikationen mellan celler i dessa system har fascinerat forskare som Isaac Chiu, en immunbiolog vid Harvard Medical School.

Chius forskning har fokuserat på att avslöja de komplexa interaktionerna mellan T-celler, mikroglia och bakterier i samband med neurodegeneration, bakteriella hudinfektioner och mikrobiella infektioner som meningit, mjältbrand och kolit. Hans upptäckter har belyst nya mekanismer för smärta och inflammation, och avslöjar rollen av neuroner, immunceller och mikrober i dessa processer.

Smärta, en grundläggande förmåga hos kroppen att känna fara, är nära förknippad med immunsystemet. Nociceptorneuroner, som är ansvariga för att förmedla smärta, interagerar med immunceller genom dubbelriktad överhörning. Immunceller producerar ämnen som direkt kan påverka nerverna, vilket gör dem mer känsliga för smärta. I sin tur lagrar nociceptorer neuropeptider som immunceller kan känna av, vilket påverkar deras beteende.

Chius forskargrupp har fokuserat på neuropeptider som kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) och deras interaktion med immunceller, särskilt makrofager, neutrofiler, monocyter, T-celler och B-celler. Teamet upptäckte att interaktioner mellan dessa neuropeptider och immuncellsreceptorer kan påverka cytokinproduktion, makrofagpolarisering, neutrofilrekrytering och T-cellssvar. Dessa neuropeptider spelar kraftfulla reglerande roller i immunitet.

I samband med mikrobiella infektioner upptäckte Chius team fascinerande insikter om hur smärtfibrer kan kapas av bakterier. Till exempel, vid meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae och Streptococcus agalactiae, aktiverar dessa patogener nociceptorneuroner genom ett porbildande toxin som kallas pneumolysin. Denna aktivering resulterar i produktionen av CGRP, som i sin tur undertrycker produktionen av skyddande cytokiner av makrofager, vilket gör att bakterierna kan överleva och invadera hjärnan lättare.

Genom sin forskning har Chiu och hans team kunnat manipulera den neuroimmuna axeln i djurmodeller för att förbättra immunsystemets förmåga att bekämpa bakteriella infektioner som hjärnhinneinflammation. Genom att rikta in sig på specifika molekylära interaktioner och använda tillvägagångssätt in vivo och in vitro har de fått insikter i det komplexa samspelet mellan neuroner, immunceller och mikrober.

Denna forskning har betydande implikationer för terapeutiska strategier. Genom att rikta in sig på smärtvägar, som att blockera CGRP, kan det vara möjligt att förbättra immunsvaret mot infektioner. Förståelsen av den neuroimmuna axeln öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för att behandla olika sjukdomar och infektioner.

