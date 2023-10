Nya upptäckter inom forskning om mörk materia: överföringar från Deep Underground

By

Forskare vid ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics (CDM) har gjort en banbrytande upptäckt i sin strävan att reda ut mörk materias mysterier. Som en viktig milstolpe för projektet har de tagit emot de första sändningarna från en myondetektor placerad 1 km under jorden i Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

Myondetektorn spelar en avgörande roll för att registrera mängden kosmisk strålning som når laboratoriet i Stawell Gold Mines. Dessa myoner är tyngre versioner av elektroner och skapas när kosmiska strålar kolliderar med atomer i jordens atmosfär. Genom att övervaka dessa kollisioner ger myondetektorn värdefull information om nivåerna av kosmisk strålning.

Under de första dagarna av driften registrerade myondetektorn ett förvånansvärt lågt antal upptäckter, i genomsnitt cirka fem per dag. Detta står i skarp kontrast till de förväntade 1.8 miljoner interaktioner som skulle inträffa ovan jord. Den betydande minskningen av kosmisk strålning visar effektiviteten i att bygga laboratoriet djupt under jorden, vilket säkerställer en orörd miljö för att upptäcka mörk materia partiklar.

Data som samlas in från myondetektorn kommer att fortsätta att övervakas av CDM-forskare för att säkerställa att nivåerna av kosmisk strålning förblir låga. Detta kommer i slutändan att bana väg för en framgångsrik transport av experimentfartyget SABRE South in i SUPL 2024. SABER South-experimentet, som speglar ett liknande experiment på norra halvklotet, syftar till att undersöka om de avläsningar som italienska forskare gjort är ett resultat av säsongsfluktuationer eller tecken på mörk materia.

Denna spännande milstolpe markerar ett viktigt steg framåt i forskningen om mörk materia. Det internationella forskarsamhället följer noga utvecklingen av projektet, eftersom upptäckterna som gjorts i SUPL har potential att omforma vår förståelse av universum. Etableringen av SUPL som en unik anläggning som sammanför samhällsintressen och forskningsmål sätter scenen för banbrytande vetenskaplig innovation i framtiden.

FAQ:

F: Vad är en myondetektor?

S: En myondetektor är en enhet som används för att mäta mängden kosmisk strålning genom att detektera myoner, som är tyngre versioner av elektroner som produceras av kosmiska strålars kollision med atomer i jordens atmosfär.

F: Vad är mörk materia?

S: Mörk materia är ett mystiskt ämne som tros utgöra en betydande del av universums massa. Det interagerar inte med ljus eller andra former av elektromagnetisk strålning, vilket gör det svårt att upptäcka direkt.

F: Varför är det viktigt att minska kosmisk strålning i laboratoriet?

S: Att minska kosmisk strålning är avgörande för forskning om mörk materia eftersom det hjälper till att skapa en orörd miljö för att upptäcka mörk materia partiklar. Höga nivåer av kosmisk strålning kan störa exakta mätningar och skymma signalerna från interaktioner med mörk materia.