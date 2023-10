Vintergatans vridna form förklaras av Harvard-astronomer

By

En ny studie av astronomer vid Center for Astrophysics | Harvard och Smithsonian har kastat ljus över Vintergatans mystiska skeva form. Tidigare hade forskare observerat att Vintergatans kanter var utsvängda och vridna, men orsaken till detta fenomen förblev okänd. Men Harvard-astronomerna har nu utfört beräkningar som ger övertygande bevis som tyder på att Vintergatan är omgiven av en oregelbunden halo av mörk materia.

Forskarna använde modeller för att beräkna stjärnors banor inom en lutande, avlång mörk materia-halo och fann att den stämmer överens med galaxens observerade form. Denna upptäckt stöder hypotesen att Vintergatan har upplevt en kollision med en annan galax tidigare.

Fynden har också implikationer för vår förståelse av själva mörk materia. Mörk materia, som utgör cirka 80 procent av galaxens massa, interagerar inte med ljus och är därför osynlig. Genom att studera formen på den mörka materiens halo kan forskare få insikter om egenskaperna och partikelnaturen hos mörk materia.

Upptäckten av Vintergatans vridna form och dess koppling till mörk materia kan revolutionera vår förståelse av galaxbildning och universums natur. Dessutom kan dessa fynd bana väg för nya tekniker för att studera mörk materia, vilket gör det möjligt för forskare att undersöka mysterierna med den osynliga substansen som dominerar universum.

Sammantaget ger denna studie ett betydande framsteg i vår förståelse av Vintergatan och mörk materia, och erbjuder nya insikter om galaxernas utveckling och universums grundläggande natur.

