Nya typer av supraledare skapade en atom i taget

By

Forskare från universitetet i Zürich har gjort ett betydande genombrott inom supraledningsområdet genom att ordna atomer en i taget. Detta genombrott har potential att revolutionera utvecklingen av material och utveckla kvantberäkningstekniker.

Traditionellt har atomernas naturliga topologi gjort det utmanande att skapa nya fysiska effekter. Men forskarna vid universitetet i Zürich har framgångsrikt designat supraledare genom att arrangera atomer individuellt, vilket resulterar i skapandet av nya materiatillstånd.

Elektronikens framtid beror på upptäckten av unika material, och detta genombrott erbjuder en lovande potential för innovation. Genom att övervinna begränsningarna hos naturligt förekommande material har forskarna banat väg för nya materiatillstånd i framtida elektronik och datorteknik.

Upptäckten av nya material är avgörande för utvecklingen av framtida datorer. Detta genombrott kan få betydande konsekvenser för datorernas design och funktionalitet. Från klassisk elektronik till neuromorfa datorer och kvantdatorer, sökandet efter nya fysiska effekter är en drivkraft bakom dessa framsteg.

I sin studie publicerad i Nature Physics presenterade forskarna från universitetet i Zürich, i samarbete med fysiker från Max Planck Institute of Microstructure Physics i Tyskland, en ny metod för supraledning. De skapade de nödvändiga materialen atom för atom.

Supraledare är särskilt spännande på grund av deras noll elektriska motstånd vid låga temperaturer. De används i många kvantdatorer för deras exceptionella interaktioner med magnetfält. Emellertid har endast ett litet antal supraledande tillstånd slutgiltigt påvisats i material. Med detta genombrott kunde forskarna skapa två nya typer av supraledning.

Detta genombrott bekräftar inte bara fysikernas teoretiska förutsägelser utan öppnar också för möjligheter för att utforska nya materiatillstånd och deras tillämpningar i framtida kvantdatorer.

Referens: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" av Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi och Titus Neupert , Naturfysik, 10 juli 2023.

Källor:

– Nature Physics: En peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som täcker fysik, publicerad av Nature Research. Den innehåller artiklar, brev, recensioner, forskningshöjdpunkter, nyheter och synpunkter, kommentarer, bokrecensioner och korrespondens.