Kogödsel som råmaterial för biomassaförgasning: optimering av processen

Överanvändningen av fossila bränslen har lett till global miljöförorening, vilket har lett till behovet av att ställa om till gröna, koldioxidsnåla och hållbara energikällor. Biomassaenergi, som härrör från organiska material som produceras genom fotosyntes, erbjuder ett rent och förnybart alternativ. Boskaps- och fjäderfägödsel, en typ av biomassa, har fått uppmärksamhet på grund av dess rikliga tillgänglighet och mindre känslighet för väder och säsongsvariationer jämfört med andra biomassakällor.

Att effektivt utnyttja boskaps- och fjäderfägödsel som förgasningsråvara kan avsevärt mildra miljöföroreningar orsakade av traditionella fossila bränslen. Förgasning är en termisk kemisk process som omvandlar biomassa till ett gasbränsle, känt som syngas, genom ofullständiga förbränningsförhållanden vid hög temperatur. Syngas, huvudsakligen sammansatt av CO2, CO, H2, CH4 och andra gaser, kan användas i olika energiomvandlingsanordningar.

För att optimera förgasningsprocessen av kogödsel utvecklade forskare från Henan Agricultural University en modell för förgasning av biomassa med hjälp av programvaran Aspen Plus. De utvärderade parametrar som förgasningstemperatur, förhållande mellan ånga och biomassa och tryck för att bestämma deras inverkan på H2/CO-förhållandet och lägre uppvärmningsvärde (LHV) för syngas.

Simuleringsresultaten visade att högre förgasningstemperaturer gynnade ökad H2- och CO-halt, med H2 som toppade vid 800 °C. Ökning av ånga som förgasningsmedel främjade högre H2-produktion. Ett högre förhållande mellan ånga och biomassa hade dock en negativ effekt på CO och CH4, vilket resulterade i en minskning av LHV. Det optimala förgasningstrycket visade sig vara 0.1 MPa.

Denna studie ger värdefulla insikter om att optimera förgasningsprocessen av kogödsel. Den utvecklade modellen kan användas för att förutsäga syngassammansättning från andra biomassaråvaror och kan bidra till ytterligare forskning om att förbättra biomassaförgasningsprocesser.

